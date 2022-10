La principessa Charlotte è “uguale” alla nipote di Diana! Possiamo affermarlo con una esclamazione!? Le loro foto, confrontate in due scatti a parità d’età, non lasciano nessun dubbio: Charlotte ha ereditato dalla nonna paterna la bellezza, la stessa che i nipoti di Diana confermano essere propria della famiglia Spencer.

Il nome completo di Charlotte contiene tutta la storia della sua famiglia, rievoca la bisnonna e la nonna materna. La bimba si chiama Charlotte Elizabeth Diana Mountbatten-Windsor . Qui il richiamo del nome non è casuale: già dalla sua genealogia è come se il mondo si aspettasse da lei delle rievocazioni storiche.

I sostenitori delle diverse teorie le hanno suffragate confrontando immagini di Lady D e di The Queen da piccole con più recenti foto di Charlotte. Di fatto la bambina sembra ricordare i tratti somatici di entrambe, anche se sotto aspetti differenti e in diversa misura.

Del resto per i bambini non c’è età o condizione che giustifichi la morte, essa è un dolore profondo e una interruzione affettiva importantissima e sensibile.

