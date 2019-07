Da quando Belen e Stefano sono tornati ufficialmente insieme, gli ammiratori tutti attendono l’ufficializzazione di una seconda gravidanza. Intanto la coppia sembra perfetta nella cornice familiare in cui colloca se stessa attraverso i media e i social media, in secondo luogo Belen non ha mai fatto mistero di voler dare a Santiago un fratello o una sorella. Ma tra i moltissimi rumors sulla seconda gravidanza di Belen spunta la foto di un panconi sospetto quasi sostenuto e accarezzato da una mano materna e coinvolta. Qui la domanda è immediata: Belen è incinta?

Belen è incinta del secondo figlio: Sì o No?

Sì, lo sarebbe secondo il settimanale Gente che – nel numero di questa settimana – pubblica uno scatto rubato in cui sarebbe stato immortalato un accenno di pancia sintomo di una seconda gestazione.

Belen è incinta, la foto addotta come prova:

Un pancino abbozzato, una mano che lo sfiora e il mai negato desiderio di volere un altro figlio, magari una femminuccia.