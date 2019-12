Non è veramente Natale senza i film di Natale in TV 2019, in particolar modo quelli d’animazione targati Disney, tanto amanti da grandi e piccoli.

Ma cosa ci riserverà quest’anno la programmazione televisiva? Scopriamolo insieme.

Film di Natale in TV 2019 in tv: tutta la programmazione televisiva.

Essendo questo articolo finalizzato a riportare la programmazione dei film di Natale in TV 2019, ossia le pellicole d’animazione e non che verranno trasmesse fino alla fine del periodo delle festività (6 gennaio 2020), faccio una premessa:

l’elenco qui di seguito scritto, riportante sia i canali in chiaro che quelli a pagamento, è da considerarsi in costante aggiornamento e soggetto ad eventuali cambiamenti effettuati all’ultimo minuto dalle singole reti televisive.

Non resta quindi che armarsi di calendario e segnare le date più importanti, quelle in cui tutta la famiglia si riunirà davanti al televisore per una piacevole visione.

Film di Natale in TV 2019 – Lunedì 2 Dicembre.

8:30 Il Natale più dolce su TV8;

10:15 Un volo a Natale su TV8;

14:15 La fabbrica dei biscotti su TV8;

14:20 I Flintstones in Viva Rock Vegas su Boomerang;

16:00 4 Natali e un matrimonio su TV8;

16:40 3 cuccioli e un anello su Sky cinema Christmas;

17:55 I Primitivi (animazione) su Sky cinema family;

18:15 Un Natale con i fiocchi su Sky cinema christmas;

19:30 Rex, un cucciolo a palazzo (animazione) su Sky cinema Family;

19:50 Lego Batman family matters (animazione) su Boing;

20:00 Lo schiaccianoci e I Quattro regni (film Disney) su Sky cinema Christmas;

(animazione 2018) su Sky cinema Uno; 21:25 Scooby-Doo! La maledizione del mostro del lago (animazione) su Boomerang.

Film di Natale in TV 2019 – Martedì 3 Dicembre.

8:30 Un desiderio per Natale su TV8;

10:15 Un Natale perfetto su TV8;

14:15 Una tradizione di famiglia su TV8;

16:00 Una sposa per Natale su TV8;

16:15 Shelby, il cane che salvò il Natale su Sky cinema Christmas;

16:20 Mune, il guardiano della luna (animazione) su Sky cinema family;

17:40 Una tata per Natale su La5;

17:50 Ace Ventura 3 su Sky cinema family;

19:30 Lorax, il guardiano della foresta (animazione) su Sky cinema family;

21:00 Zoolander su Comedy Central;

21:00 Piovono polpette (animazione) su Sky cinema family;

21:10 Lettera di Natale su La5;

21:15 Il Grinch (animazione 2018) su Sky cinema Uno;

(con Gal Gadot) su Canale 5; 21:25 Scooby-Doo e la corsa dei mitici Wrestlers (animazione) su Boomerang;

23:30 I fantastici viaggi di Gulliver (film 2010 con Jack Black) su 9TV.

Film di Natale in TV 2019 – Mercoledì 4 Dicembre.

8:30 Quando il cuore va in vacanza su TV8;

10:15 Babbo Natale segreto su TV8;

13:55 Una tata per Natale su La5;

14:15 Un Natale in città su TV8;

16:30 Bigfoot Junior (animazione) su Sky cinema family;

17:40 La vigilia per farli conoscere su La5;

(animazione) su Sky cinema family; 18:10 Il segreto di Babbo Natale (animazione) su Sky cinema Christmas;

19:20 Un ponte per Terabithia su Sky cinema Uno;

19:40 A Christmas reunion su Sky cinema Christmas;

19:45 Alla ricerca della valle incantata (animazione) su Sky cinema family;

su Sky cinema family; 21:10 Non sono pronta per Natale su La5;

21:15 S.O.S. Natale su Sky cinema Christmas;

21:15 Chiedimi se sono felice (Aldo, Giovanni e Giacomo) su Premium Comedy HD;

21:25 Scooby-Doo e il palcoscenico stregato (animazione) su Boomerang.

Film di Natale in TV 2019 – Giovedì 5 Dicembre.

8:30 La star di Natale su TV8;

10:15 Come in un film di Natale su TV8;

14:15 Natale a Honeysuckle Lane su TV8;

18:00 Shaun, vita da pecora – il film (animazione) su Sky cinema family;

19:20 Il maggiore Payne su Sky cinema comedy;

19:30 Christmas in wonderland su Sky cinema christmas;

19:30 Sherlock gnomes (animazione) su Sky cinema family;

21:00 Stardust su Sky cinema family;

21:00 Famiglia allargata su Sky cinema romance;

21:00 Bomber (con Bud Spencer) su Sky cinema comedy;

(con Julia Roberts) su Rai2; 21:00 Zoolander 2 su comedy central;

21:05 Le avventure di Huck Finn su TV2000;

21:10 II regalo più bello su La5;

21:15 L’ora legale (con Ficarra e Picone) su Premium cinema HD;

21:25 Ben10 destroy all alien su Boomerang;

21:30 Spider-man: Homecoming su TV8.

Film di Natale in TV 2019 – Venerdì 6 Dicembre.

8:30 Un amore di renna su TV8;

10:15 Un matrimonio per Natale su Tv8;

14:15 A Christmas melody su TV8;

17:05 Un poliziotto alle elementari su Sky cinema family;

18:00 Un alce sotto l’albero su Sky cinema christmas;

19:00 Gli Incredibili (animazione) su Sky cinema family;

19:30 Blizzard, la renna di Babbo Natale su Sky cinema christmas;

su Sky cinema family; 21:15 Christmas & Co su Sky cinema christmas;

21:15 Pan, viaggio sull’isola che non c’è su Premium energy HD;

21:25 Bentornato Pinocchio (animazione 2007) su Boomerang.

