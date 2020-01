Una giovane mamma accusata di omicidio è ora agli arresti: sostiene di aver partorito senza sapere di essere incinta e afferma che la bambina le è scivolata tra dalle mani battendo il capo in terra.

Alle 5:00 del mattino di sabato, due donne, una neo-mamma 29enne e una nonna 78enne, hanno chiamato un’ambulanza: una neonata, partorita in casa, non stava affatto bene. Appena venuta alla luce la piccola era già in pericolo di vita.

La mamma ha dichiarato ai medici, e poi anche alle autorità, di aver dato alla luce la bimba improvvisamente, si è detta assolutamente ignara di essere incinta. E quella creaturina, appena venuta al mondo, le sarebbe caduta dalle braccia.

Mamma accusata di omicidio: parto in casa nella notte, la bimba muore dopo due giorni di agonia.

Il parto sarebbe avvenuto in casa, dove c’era anche nonna, ma ciò che stupisce è che quest’ultima dichiara di essersi resa conto della nascita solo a parto avvenuto: ha raccontato ai soccorritori di aver trovato la figlia nella sua stanza, in lacrime, accanto ad un fagotto, cioè alla nipote già partorita e avvolta in una asciugamano.

La giovane mamma accusata di omicidio è una 28enne italiana di origini svedesi presumibilmente al primo parto, difficile credere che nel silenzio della notte il suo stupore e il suo dolore si siano consumati in silenzio. Ma questa è solo un’opinione da mamma.

I fatti hanno avuto luogo a Roma tra Vitinia e Acilia, precisamente nel quartiere residenziale di Giardino di Roma, tra Vitinia e Casal Bernocchi, non lontano dalla popolare zona di Acilia.

Mamma accusata di omicidio: la bambina presentava un’evidente ferita alla testa, dedotta subito nell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, è deceduta lunedì, dopo due giorni di agonia.

Si indaga per stabilire la natura di quella ferita e l’eventuale compatibilità con la caduta descritta dalla neo-mamma.

La mamma, dedotta in un altro nosocomio contemporaneamente alla figlia, presentava lacerazioni da parto che richiedevano assistenza, è indubbio quindi che avesse appena dato alla luce la piccola.