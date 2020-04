Il pancake è un dolce tipico americano che viene consumato durante la prima colazione. L’impasto base è alquanto semplice e veloce da realizzare e può essere preparato in modo tradizionale oppure con qualche variante.

In questo articolo Vitadamamma vi propone i pancake con gocce di cioccolato che, poco prima di servire, abbiamo guarnito con un po’ di Nutella e dello zucchero a velo.

Pancake con gocce di cioccolato ricetta facile e veloce.

Nonostante sia un dolce tipico d’oltreoceano, i pancake hanno conquistato anche i palati italiani che, al contrario degli americani, lo servono soprattutto come dessert alla fine dei pasti sia in modo classico, ovvero accompagnato da sciroppo d’acero, che in una delle diverse varianti (con la frutta, la marmellata, il cioccolato, ecc.).

In questo articolo vi mostriamo come preparare i pancake con gocce di cioccolato, una ricetta che non richiede molti ingredienti ed ha un procedimento tanto semplice da poter essere realizzato da un bambino sotto la supervisione di un genitore.

Pancake con gocce di cioccolato: ingredienti e procedimento.

Con gli ingredienti elencati qui di seguito sono riuscita a realizzare circa 12 pancake piccoli (la grandezza è paragonabile a quella delle mini pizzette) ma nulla vi vieta di farli anche più grandi o raddoppiare le dosi per aumentare la quantità.

Ingredienti:

100 grammi di farina;

100 ml di latte;

40 grammi di zucchero

1 uovo

1 cucchiaino di lievito per dolci

40 grammi di gocce di cioccolato fondente

Burro quanto basta

Per guarnire:

Zucchero a velo quanto basta

Nutella quanto basta

Mettere in una ciotola l’uovo e lo zucchero e iniziare a mescolare con una frusta elettrica oppure a mano. Aggiungere la farina ed il lievito setacciati e continuare a mescolare. Unire anche il latte e mescolare bene fino ad ottenere una pastella uniforme. In questo modo avete ottenuto l’impasto base che potete già cuocere per realizzare i più tradizionali pancake.

Se, come me, volete qualcosa di più goloso, allora dovete aggiungere le gocce di cioccolato alla pastella e mescolare con un cucchiaio o una spatola.

Mettere una padella antiaderente sul fuoco e sciogliervi un cucchiaio di burro. Prendere la pastella con un mestolo e versate il composto nella padella (più pastella aggiungete, più sarà grande il vostro pancake con gocce di cioccolato).

Cuocere i pancake da entrambi i lati – giratelo quando inizia a scurirsi sotto e a fare le bolle in superficie – e serviteli sia caldi che freddi.

Io li ho resi ancora più golosi (e calorici) guarnendoli con della Nutella e una spolverata di zucchero a velo. Buon appetito.