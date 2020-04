Nelle case dove viene effettuata la raccolta differenziata porta a porta c’è un uso frequente di diversi contenitori per i rifiuti che durante la fase del ritiro da parte degli operatori ecologici vengono posizionati all’esterno della propria abitazione per poi essere successivamente riportati in casa.

Ciò crea una relazione tra l’esterno e l’interno abitativo che, in questo periodo di pandemia, richiede l’applicazione di dovute accortezze, tra cui la sanificazione dei bidoni della spazzatura in quarantena.

Pulire e igienizzare i bidoni della spazzatura in quarantena: ecco perché.

Questo articolo trae ispirazione da un messaggio che circola nei vari gruppi whatsapp che, per l’appunto, consiglia di pulire e disinfettare i bidoni della spazzatura in quarantena prima di riportarli in casa.

Non conosco l’origine e l’autore di questo messaggio virale, leggendo si suppone sia stato scritto da un operatore ecologico, ma ne riporto solo la parte utile a trattare l’argomento sanificazione dei contenitori per rifiuti.

“Quando ritirate i mastelli della raccolta differenziata per riporli in casa, ricordatevi sempre che poche ore (o addirittura pochi minuti) prima siamo passati noi operai che li abbiamo maneggiati con i guanti sporchi, e che prima di toccare il vostro mastello ne abbiamo già toccati molti altri”.

Tenendo sempre presente che il SARS-CoV-2 è un virus del tutto nuovo ed è quindi ancora soggetto a vari studio e approfondimenti, al momento sappiamo che le mani ed i guanti sono un importante veicolo di trasmissione degli agenti patogeni, tra cui il nuovo coronavirus.

Per tale motivo si consiglia una frequente pulizia delle mani con acqua e sapone e un adeguato uso e smaltimento dei guanti, nonché la disinfezione delle varie superfici casalinghe, non ultimo i mastelli ed i contenitori dei rifiuti.

Come igienizzare i bidoni della spazzatura in quarantena.

Ciò che si vuol cogliere dal succitato messaggio whatsapp è proprio l’invito a pulire ed igienizzare i bidoni della spazzatura in quarantena prima di riportarli in casa, una sanificazione che può essere effettuata seguendo le medesime regole e consigli dati per le superfici domestiche.

Come riportato nelle FAQ (domande più frequenti) del sito del Ministero della Salute, per disinfettare ed uccidere il virus, annullandone la capacità di infezione, è sufficiente utilizzare semplici disinfettanti, nello specifico quelli contenenti alcol (etanolo) al 70% o quelli a base di cloro all’0,1% (candeggina).

In alternativa è possibile realizzare delle soluzioni da poter mettere in uno spruzzino mescolando 3\4 di acqua e 1\4 di alcol o di candeggina non profumata.

Per pulire i bidoni della spazzatura in quarantena basterà spruzzare gli stessi con la soluzione, lasciar agire il tutto per almeno un minuto e pulire con un panno di carta o sotto l’acqua corrente (l’intera operazione deve essere effettuata con i guanti monouso e prima di portare in casa i mastelli).

Si ricorda inoltre che la raccolta differenziata dei rifiuti domestici va effettuata in modo diverso se nell’abitazione è presente una persona positiva al coronavirus o in quarantena obbligatoria. A tal proposito Vitadamamma riporta qui di seguito il pdf del poster indicativo realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità ed il video con la traduzione in LIS del decalogo.

Come raccogliere e gettare i rifiuti domestici pdf