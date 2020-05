Vitadamamma ha pensato di raggruppare in un unico articolo tutti i film per bambini oggi in TV, ossia tutte le pellicole cinematografiche destinate ad un pubblico under 18 che verranno trasmesse in televisione nel mese di Maggio.







Film per bambini oggi in TV: palinsesto Maggio 2020.

Nel corso della fase di lockdown, conseguenza della pandemia da Covid-19, molti canali televisivi hanno dovuto rinunciare alla consueta programmazione. In alcuni casi si è provveduto al riadattamento dei palinsesti, alcuni dei quali orientati al pubblico dei più piccoli e degli adolescenti.



Nella seconda fase 2 invece, iniziata lunedì 4 maggio, si cercherà di tornare alla normalità, ragion per cui saranno sempre meno i palinsesti mirati ad intrattenere in modo esclusivo quella sola fetta di pubblico.

Non mancheranno tuttavia i film per bambini e ragazzi da vedere in TV, qui di seguito elecanti e suddivisi nei vari giorni del mese.



Film per bambini oggi in TV dal 5 al 16 Maggio 2020.

Martedì 5:



15:56 A.R.C.H.I.E. – Un robot a quattro zampe su Italia 1;

Mercoledì 6:

15:56 Pongo il cane milionario su Italia 1;

21:10 Che pasticcio, Bridget Jones! su La5;

21:20 Star Wars: il risveglio della Forza su Italia 1;

21:20 Lupin III: nome in codice tarantola (animazione) su Italia 2.

Giovedì 7:

15:56 Mee-Shee – Il gigante dell’acqua su Italia 1;

21:20 Hunger Games su italia 1.

Venerdì 8:

15:56 The Swap su Italia 1;

20:00 I tre investigatori e l’isola misteriosa su Super!

21:30 The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2 su Italia 1;

23:45 Juno su Italia 1.

sabato 9:

8:40 Tom & Jerry – avventure giganti (animazione) su cartoonito;

9:35 Batman e i problemi di famiglia (animazione Lego) su Boing;

12:10 La mafia uccide solo d'estate su rai movie;

13:15 Daniel Tiger il film – Nuovi amici (animazione) su cartoonito;

13:40 Alvin Superstar 2 su K2;

14:10 e 20:30 Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro su Rai Gulp;

18:00 Baciati dalla sfortuna su Nove;

20:25 Molly il mostro (animazione) su Rai Yoyo;

21:10 I tre moschettieri (con Orlando Bloom) su Rai movie;

21:20 Richard – Missione Africa (animazione) su Italia 1;

23:06 Lupin III – La lampada di Aladino (animazione) su Italia 1.

domenica 10:

9:35 Lego Batman: il film (animazione) su Boing;

15:50 Zanna Bianca su RaiMovie;

17:40 Il ritorno di Zanna bianca su RaiMovie;

19:50 Scooby Doo! Ritorno sull’isola degli zombie su Boing;

21:00 …E alla fine arriva Polly su Italia 1.

Lunedì 11:

14:30 The Perfect Cheerleader su TV8;

15:55 I Flintstones in Viva Rock Vegas su Italia 1;

21:21 Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re su Canale 5.

Martedì 12:

15:55 Due fratelli su Italia 1;

21:21 Mission: Impossible – Fallout.

Mercoledì 13:

15:55 Dragonheart II – Il destino di un cavaliere su Italia 1;

21:30 Rogue One: A Star Wars Story su Italia 1.

Giovedì 14:

16:20 Daphne & Velma – Il mistero della Ridge Valley High su Italia 1;

21:21 Una festa esagerata su Canale 5;

21:30 Hunger Games – La ragazza di fuoco su Italia 1;

23:55 La terza stella su Canale 5.

Venerdì 15:

21:21 Il diavolo veste Prada su Canale 5.

Sabato 16: