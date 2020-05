È opinione comune che lavare il bucato in lavatrice a basse temperature, ossia a meno 30°C, non garantisca una perfetta igienizzazione dei capi e la completa eliminazione della carica batterica presente su questi ultimi e nell’elettrodomestico stesso.

Tuttavia un recente studio ha dimostrato che effettuare più lavaggi al mese a temperature uguali o superiori i 60°C favorisca la proliferazione di diverse colonie di batteri all’interno della lavatrice.

Bucato in lavatrice: studio sulla colonizzazione batterica.

La ricerca qui sopra citata è stata condotta dagli studiosi delle università tedesche di Furtwangen e di Gießen e dall’azienda chimica tedesca Henkel AG & Co KGaA e pubblicata sulla rivista Microorganisms il 22 dicembre 2019.

Con lo scopo di accertare se l’umido ed il calore dell’elettrodomestico – condizioni più che favorevoli alla proliferazioni di batteri – contribuissero alla colonizzazione microbica all’interno delle lavatrici, rendendole più soggette a problemi quali corrosione, macchie e cattivi odori, i ricercatori hanno analizzato 50 campioni provenienti da 13 lavatrici ad uso domestico.

Per l’esattezza tali campioni sono stati prelevati da quattro parti specifiche degli elettrodomestici: il cassetto del detersivo, le guarnizioni dello sportello, il pozzetto e le fibre raccolte dall’acqua di scarico di un lavaggio di prova.

È emerso che il cassetto del detersivo è la zona della lavatrice con più alta diversità batterica mentre nell’oblo, o meglio nei sigilli di gomma che ne permettono la chiusura ermetica, si annida maggiormente il “Moraxella osloensis”, un batterio che, seppur letale per le lumache, difficilmente infetta l’uomo ma è comunque fonte dei cattivi odori presenti nell’elettrodomestico.

“Il Moraxella osloensis è resistente e sembra essere in grado di resistere alle condizioni ambientali del sigillo dell’oblò. Al fine di prevenire i cattivi odori del bucato in lavatrice e della macchina stessa, è necessario pulire regolarmente la guarnizione e lasciare la macchina aperta per farla asciugare”.