Stefania, Mitzi, Gigi, Sara, Giuliana, Simone e Elena sono alcuni dei personaggi protagonisti della nota serie televisiva italiana degli anni ’90 intitolata “I ragazzi del muretto”, trasmessa dal 1991 al 1996 su Rai Due.

Ma che fine hanno fatto gli attori che li interpretavano? Alcuni hanno continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo dividendosi tra cinema, tv e teatro (e diventando molto famosi), altri hanno preferito abbandonare tale mondo. Ecco come li ritroviamo oggi.

I ragazzi del muretto: la serie televisiva degli anni ’90

Prima di vedere nel dettaglio come sono diventati oggi gli attori protagonisti, facciamo, per chi non ne ha mai sentito parlare, un piccolo sunto della serie tv.

Iniziata nel 1991 – il primo episodio venne trasmesso su Rai2 il 28 Marzo di quell’anno – la serie televisiva I ragazzi del muretto si divide in 3 stagioni per un totale di 52 episodi nei quali vengono trattati i classici temi adolescenziali: droga, razzismo, aborto, omosessualità, sesso, bullismo, ecc..

Tutto gira intorno ad un gruppo di ragazzi, liceali legati da una forte amicizia, appartenenti alla Roma benestante che si riuniscono abitualmente al muretto della piazza del quartiere romano Flaminio (da qui il nome della serie).

A differenza della serie che li ha preceduti, I ragazzi della 3° C, che trattava le tematiche adolescenziali con molta più leggerezza, questa era caratterizzata da dialoghi e toni ben più seri e coinvolgenti dal punto di vista emotivo, dopotutto gli argomenti trattati non potevano essere discussi in modo superficiale.

I ragazzi del muretto: che fine hanno fatto gli attori.

Claudio Lorimer era l’attore che interpretava il ruolo di Johnny, il mattacchione e trascinatore del gruppo, un ragazzo allegro e affidabile che andava in giro sui pattini, pronto a battersi per gli amici e ad ascoltarli quando ne avevano bisogno.

Nato il 2 dicembre del 1961, Lorimer era il più “vecchio” tra gli attori protagonisti della serie nonché quello con una più lunga gavetta, divisa tra teatro e televisione. Oggi si è ritirato dalle scene ma, come racconta in un’intervista radiofonica rilasciata nel 2017, non dimentica il personaggio che lo ha reso famoso.

Vincenzo Diglio era l’attore che interpretava il ruolo di Cristian, un ragazzo immaturo e dallo spirito casinista, che gira in moto. Innamorato dell’eterna fidanzata Stefania, trova sempre un modo per farsi perdonare da lei.

Classe 1968, Diglio ha proseguito la carriera di attore, dividendosi tra piccolo e grande schermo e il teatro, dedicandosi anche alla regia. Oltre a I ragazzi del muretto, è ricordato per aver partecipato a fiction e soap opera come Un posto al sole (2009), Incantesimo 2 (1999–2000) e Una donna per amico 3 (2001). Attualmente insegna formazione teatrale a Roma.

Francesca Antonelli era l’attrice che interpretava il ruolo di Stefania, l’eterna fidanzata di Cristian. Schietta e diretta, Stefania era il maschiaccio del gruppo ma anche l’amica più fidata, sulla quale si poteva sempre contare.

Classe 1972, la Antonelli ha proseguito la carriera di attrice tra fiction televisive come Anita Garibaldi (2012) e Rimbocchiamoci le maniche (2016) e pellicole cinematografiche come Io e lei (2015) e Piuma (2016).

Amedeo Letizia è l’attore che ha interpretato Gigi, lo sportivo del gruppo. Non particolarmente sveglio, questo ragazzo aveva un animo buono ed era sempre pronto ad aiutare tutti. Innamorato perso di Debora, inizialmente non viene ricambiato ma poi l’amicizia si trasforma in qualcosa in più.

Classe 1966, per Letizia I ragazzi del muretto sono stati un vero e proprio trampolino di lancio. Successivamente lavora a pellicole cinematografiche come “Atto di dolore” e “Vietato ai minori” per poi dedicarsi alla produzione di film. Suo ultimo lavoro è “Nato a Casal di Principe”, pellicola del 2017 basata sul libro omonimo e autobiografico attraverso il quale l’attore e produttore racconta il rapimento del fratello Paolo.

Cecilia Dazzi (stagione 1 e 2) e Irene Grazioli (stagione 3) hanno interpretato il ruolo di Debora. Tra i ragazzi del muretto, questo era il personaggio più romantico e sognatore. Ingenua come pochi, avrà una storia d’amore con Sahid, ragazzo di colore, andando contro i suoi genitori. Solo dopo la partenza del ragazzo inizierà a provare qualcosa per Gigi.

Classe 1969, Cecilia Dazzi ha proseguito la carriera di attrice dividendosi tra tv e cinema. Tra le sue più recenti partecipazioni vi sono “Braccialetti rossi” del 2015, “L’isola di Pietro” del 2017 e Habemus Papam del 2011.

Curiosità: Cecilia è anche nota nel panorama musicale come scrittrice di testi musicali, una delle canzoni più note che portano la sua firma è “Capelli” di Niccolò Fabi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Dazzi (@dazzicecilia) in data: 24 Gen 2020 alle ore 3:16 PST

Classe 1961, la Grazioli ha sostituito la Dazzi nella terza stagione. Tra le sue ultime partecipazioni televisive vi sono “Incantesimo 3” nel 2000 e “Uno bianca” nel 2001. Successivamente si è dedicata al teatro. Oggi si definisce una “Lettrice ad alta voce”.

Alberto Rossi (stagione 1 e 2) e Ettore Bassi (stagione 3) sono gli attori che hanno interpretato il ruolo di Mitzi, il più maturo, anagraficamente parlando, del gruppo. È l’unico a non frequentare il liceo ma, seppur dotato di talento artistico, non riesce a trovare un lavoro stabile. Inizialmente abita con il padre poi andrà a vivere da solo ed infine con la fidanzata Elena, dalla quale avrà un figlio.

Classe 1966, Alberto Rossi è tra i più noti attori della serie tv I ragazzi del muretto. Deve molto del suo successo alla soap opera “Un posto al sole”, nella quale interpreta il personaggio di Michele Saviani sin dalla prima puntata, ossia dal 21 ottobre del 1996.

Classe 1970, Ettore Bassi ha sostituito Rossi nel ruolo di Mitzi nella terza stagione. Oggi è un affermato attore e conduttore televisivo. Tra i suoi ultimi lavori in tv ricordiamo “La porta rossa” (2017-2019) e “L’isola di Pietro” (2018) mentre nel 2019 si è esibito a teatro ne “L’attimo Fuggente”.

Michela Rocco di Torrepadula è l’interprete di Elena, la ragazza più affascinante del gruppo ma dal carattere molto riservato. Contesa da Johnny e Mitzi, avrà una relazione stabile con quest’ultimo, dandogli un figlio. Nel corso della serie, Elena dovrà affrontare un difficile rapporto con la madre e la perdita di suo padre.

Classe 1970, ex modella eletta Miss Italia nel 1987 e Miss Europa nel 1988, oggi è nota soprattutto per essere l’ex moglie del giornalista televisivo Enrico Mentana, sposato nel 2002 e dal quale si è separata nel 2013. Il suo ultimo lavoro televisivo è stato il programma Ti ci porto io che ha condotto insieme allo chef Gianfranco Vissani.

Gabriele Pao Pei Andreoli è l’attore che interpreta il ruolo di Simone, un ragazzo proveniente da una ricca famiglia, viziato e noto per essere un donnaiolo. Nonostante tale fama, si innamora di Sara, ricambiato, con la quale avrà una relazione non facile e messa a dura prova dal brutto carattere di lei.

Classe 1968, Andreoli oggi non lavora più nel mondo dello spettacolo. Dopo aver lottato contro un tumore ai polmoni, si è dedicato alla scrittura di un libro motivazionale.

Barbara Ricci (stagione 1 e 2) e Alessandra Monti (stagione 3) sono le attrici che hanno interpretato la giovane Sara, la fragile aspirante ballerina. Diffidente ma molto equilibrata, la giovane avrà un’altalenante relazione con Simone che si complicherà, fino ad essere definitivamente chiusa, quando lei resterà incinta e subirà un aborto spontaneo. Successivamente si scoprirà innamorata di Andrea.

Classe 1971, Barbara Ricci ha lavorato nella prima stagione della serie tv Rex (2008) interpretando il ruolo di Valeria. Oggi è sposata con l’attore tedesco Silvan-Pierre Leirich, dividendosi tra Roma e Berlino, dal quale ha avuto 2 figli.

Riccardo Salerno (stagione 1 e 2) e Nicola Rebeschini (stagione 3) sono gli attori che hanno interpretato Andrea, personaggio entrato a far parte de I ragazzi del muretto come ex fidanzato di Stefania poi innamoratosi di Giuliana. Instaurerà un bellissimo rapporto di amicizia con Sara, che diventerà la sua migliore amica fino a quando i due non si scopriranno innamorati l’uno dell’altra nella terza stagione.

Di Salerno si sa poco o nulla, i suoi ultimi lavori cinematografici sono stati “Quei bravi ragazzi” con Michele Placido nel 1993 e “Giorni” del 2001.

Elodie Treccani (stagione 1 e 2) e Samuela Sardo (stagione 3) sono le interpreti di Giuliana, la più insicura ed emotiva del gruppo. Ingenua e poco decisa, chiederà spesso aiuto alla sua migliore amica, Stefania, che la sostiene nei momenti di difficoltà. Avrà una relazione prima con Andrea e poi con Franz.

Classe 1971, Elodie Treccani continua a fare l’attrice dividendosi tra cinema, tv e teatro. Ha lavorato nelle serie televisive Commesse e Don Matteo 6 (2008) mentre il suo ultimo lavoro cinematografico risale al 2018, ha infatti preso parte alla pellicola “Sulla mia pelle”, film che racconta l’ultima settimana di vita di Stefano Cucchi.

Classe 1977, Samuela Sardo ha sostituito nella terza stagione la Treccani nel ruolo di Giuliana. Come la collega, continua a lavorare come attrice sia sul piccolo che sul grande schermo. Ha lavorato nella soap Un posto al sole (dal 1996 al 1998 e dal 2002 al 2003) e nella serie tv Incantesimo 7 e 8 (2004 – 2005). Il suo ultimo lavoro cinematografico è “Attesa e cambiamenti” del 2016.

Lorenzo Amato (stagione 1 e 2) e Luciano Federico (stagione 3) sono gli attori che hanno interpretato Franz, il ragazzo più timido del gruppo che subisce una vera e propria trasformazione quando inizia a lavorare in radio come dj. Entrato a far parte de i ragazzi del muretto in qualità di amico di Elena, Franz non viene accettato subito e deve “lavorare” per conquistarsi la fiducia dei giovani liceali. Sarà il fidanzato di Giuliana.

Classe 1968, dopo I ragazzi del muretto Lorenzo Amato ha lavorato in tv e al cinema (ha preso parte al film Naja del 1997) salvo poi dedicarsi interamente al teatro prima come attore e poi come regista, diventando, a partire dal 2007, Direttore artistico della Stagione di prosa del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno.

Curiosità: Lorenzo Amato è figlio di Giuliano Amato, ex Presidente del Consiglio.

Nella terza stagione Amato è stato sostituito Luciano Federico che, oltre ad aver interpretato il ruolo di Franz, ha lavorato soprattutto al cinema in film come “Fratelli e sorelle” di Pupi Avati (1992), Radiofreccia di Luciano Ligabue (1998) e The Passion di Mel Gibson (2004).

Se scoprire che fine hanno fatto i protagonisti de I ragazzi del muretto vi ha fatto venire voglia di rivedere le puntate delle 3 stagioni, è possibile farlo sul servizio gratuito RaiPlay (per accedere clicca QUI).