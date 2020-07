Cerco una dieta che funziona veramente, lo faccio da anni ma odio le diete che mi lasciano nervosa per la fame e frustrata per non poterla soddisfare. Così, quando approccio a un programma dimagrante o ad un professionista della dieta, la prima cosa a cui presto attenzione è la soddisfazione emotiva del piano nutrizionale … sì, ho scritto piano nutrizionale, l’ho fatto volutamente perché non credo nelle diete da fame.

Cerco una dieta che funziona veramente, trovarla è possibile.

In rete, durante una delle mie tante navigazioni on line, proprio mente cercavo informazioni sulla perdita di peso, sono rimasta catturata dalle parole di un nutrizionista e mi sono detta: “Finalmente qualcuno che non propone miracoli, ma soluzioni”. Riferendosi alla sua dieta il Dottor Moretti dice:

“… non è una dieta ma un corretto programma nutrizionale. Non mi piacciono le diete da fame per perdere peso. Il risultato è dannoso ed inoltre, al termine, avrai molta pelle in eccesso. Non credo in diete che escludono determinati tipi di alimenti. La pasta, per esempio, è importante quanto il pollo nella tua quotidianità. Se escludi i carboidrati e poi decidi di interrompere la dieta, ingrasserai molto velocemente. La cosa più importante è allenare il tuo metabolismo a bruciare più calorie. Come può essere fatto? Dovrai mangiare pasti corretti durante la giornata. Anche dolci ed alcolici non danno problemi, se assunti nelle giuste quantità. Quindi diciamo “no” alla fame ed otteniamo insieme un incredibile risultato, in maniera naturale.”

E’ stato dinnanzi a queste parole che ho pensato di aver trovato la mia dieta, anzi quella tanto inseguita dieta che funziona veramente senza stress. Così ho contattato il centro e ottenuto un’intervista che aiuti chi come me è da sempre alla ricerca di una dieta funzionale.

Come dimagrire veramente senza rimettere peso subito dopo la dieta? E come perdere i chili di troppo senza sacrifici da fame e snervanti digiuni o quasi?

Questi alcuni dubbi nodali che sottoponiamo al Dottor Cristiano Moretti, Nutrizionista membro dell’Associazione Mondiale della Salute e Nutrizione Pubblica.

Lo scopo di questa intervista è quello di dare accesso a tutte le mamme che ne sentono il bisogno ad una dieta funzionale che rispetti il corpo e i suoi equilibri, non un fai da te, non il supplizio del digiuno, non lo stress della carenza di cibo.

Moltissime mamme hanno affrontato tante diete senza successo, sacrifici vani che hanno indotto queste donne a pensare che il loro corpo non cambierà mai. Dottore, ci dica, esiste l’ultima spiaggia della dieta? Tutti i corpi possono cambiare in meglio o dobbiamo arrenderci?

Nel 99% dei casi, i risultati senza successo sono causati da diete sbagliate, non adatte a chi le intraprende.

Come dico sempre, non c’è corpo che non possa cambiare. I risultati di persone reali sulla mia pagina Facebook, sono la prova di ciò che dico.

Cerco una dieta che funziona veramente, ma dopo ogni dieta ingrasso di nuovo, cosa c’è di sbagliato nelle diete che affronto e qual è l’alternativa per dimagrire senza riprendere peso?

Se si utilizzano integratori o si seguono diete da fame, è sicuro che si riprenderà il peso perso una volta finito il percorso. La cosa importante è insegnare al proprio metabolismo a bruciare più calorie. Così facendo, anche quando finirai la dieta, sarai in grado di mantenere il peso raggiunto.

Si può fare la dieta in allattamento e nel post parto, è efficace?

Dovrai farlo il primo possibile. Immagino non vorrai mantenere i kg in eccesso per il resto della tua vita. Le diete in fase di allattamento sono strutturate diversamente, in modo da mantenere il latte fornito al bambino ricco di nutrienti e nelle quantità opportune. Le diete da fame porteranno al risultato contrario.

Esiste una dieta che non lasci sempre tanto appetito e di conseguenza tanto nervosismo?

Certo! Come sicuramente qualcuno avrà già capito, sono contro le diete da fame. Credo che le persone possano mangiare tutti i tipi di alimenti e che non dovrebbero mai patire la fame.

Se sei affamato, per prima cosa significa che la dieta non è adatta a te, per seconda cosa smetterai di seguire la dieta nel giro di qualche giorno a causa della fame.

Una donna che perde tanti chili è destinata ad avere la pelle flaccida e smagliata?

Non dipende da quanto perso perdi, ma dalla qualità della dieta che segui. Se riuscirai a mantenere i muscoli e a perdere solo grasso, perderai i kg in eccesso senza avere pelle in eccesso. Se stai seguendo una dieta con poche calorie, distruggerai sicuramente il tono muscolare ed avrai anche grandi problemi con la pelle.

Cerco una dieta che funziona veramente, quali sono i migliori consigli del Dottor Moretti?

Ogni dieta dovrebbe essere creata tenendo in conto le esigenze della persona, in quanto ogni persona è differente.

Promuovo diete economiche, con alimenti semplici e naturali perché sicuramente le persone vogliono essere in salute senza stare ore e ore ai fornelli.

Qualsiasi donna vuole una dieta dove può cucinare gli stessi alimenti per l’intera famiglia, non è così semplice cucinare alimenti a parte per una mamma. Così come, non è semplice prendere un appuntamento tra i tanti impegni quotidiani che una persona ha, per questo motivo ho deciso di lavorare comodamente online, attraverso il sito centronutrizioneonline, posso essere contattato senza alcun tipo di appuntamento o spostamento necessario. Credo che ogni donna meriti di avere un corpo meraviglioso.

