Da sempre orgogliosa della sua famiglia, suo grande sostegno durante i momenti più difficili, Elena Santarelli non manca di dedicare dolci e significative parole al marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi, elogiandolo come compagno premuroso e come papà sempre presente ed attento.

Ed è dedicato proprio a lui il suo ultimo post instagram, lo stesso che mostra come sta oggi il piccolo Giacomo, figlio di Elena Santarelli che, come un caparbio guerriero, ha sconfitto il suo mostro.





Come sta oggi il figlio di Elena Santarelli.

“Bernardo è il papà che desideravo per i miei figli, sempre un passo indietro a Jack ma pronto a parare tutto, lo incoraggia cercando di far emergere la SUA personalità, se il figlio casca lui lo fa rialzare spiegandogli che è normale cadere, che poi ci si rialza sempre e che lo Sport nella vita è importante!”.

Queste le parole che accompagnano un scatto davvero significativo, un’immagine che ritrae la ritrovata “normalità” della famiglia Corradi che può finalmente godersi momenti di tranquillità e di serenità dopo aver affrontato una terribile tempesta.





Ricoverato per un tumore cerebrale maligno – la showgirl rese personalmente pubblica la notizia nel dicembre del 2017 – Giacomo, figlio di Elena Santarelli da tutti conosciuto come Jack, ha ultimato il suo lungo e difficile percorso medico poco più di un anno fa.

Era il 10 maggio del 2019 quando la mamma mostrava a tutti il suo splendido sorriso, la meravigliosa e dolce testimonianza della sua vittoria contro il tumore cerebrale maligno che aveva tentato in tutti i modi di farlo soccombere.

“Giacomo finalmente è in “follow up”! […] Giacomo ha vinto la sua battaglia su un tumore cerebrale maligno”.

È quanto scriveva la Santarelli in un lunghissimo post di speranza, amore e gratitudine verso i medici che avevano aiutato il suo bambino a sconfiggere quel terribile mostro.

Oggi Jack sta bene, il primogenito della Santarelli e Corradi si è riappropriato di quella normalità che gli era stata negata così a lungo, una privazione che nessun bambino dovrebbe subire, che nessuna famiglia dovrebbe provare.

L’ultimo scatto di mamma Elena mette in evidenza l’agilità e la coordinazione del piccolo Giacomo, nonché una forma fisica ritrovata anche grazie allo sport, in particolar modo il calcio, passione ereditata e condivisa con il suo papà e che ha in parte caratterizzato la sua festa di compleanno, celebrata lo scorso 22 luglio.

“La forza del bene” ha scritto qualcuno tra i commenti all’ultimo post, un’immagine che riempie il cuore e dà testimonianza di uno splendido lieto fine.