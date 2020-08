Animali del mio zoo: collezione di libri e personaggi per imparare giocando.

Gli occhi di Isa si illuminano quando si trova davanti a gli “Animali del mio zoo”, una collezione di personaggi e libri ispirata all’apprendimento attraverso il gioco, lei ne è entusiasta!

Isa ha tre anni e vitadamamma le ha regalato alcuni dei fascicoli della collezione, vederla giocare vale più di qualsiasi descrizione espressa a parole.

E’ la sua mamma a raccontarci dell’incontro tra Isabella e gli “Animali del mio zoo”:

“I fascicoletti sono ricchi di informazioni: forma, abitudini, cibo, habitat naturale e tante altre curiosità. Questa è una lettura interessante anche per mamma e papà! E a concludere ogni volume è una storia che rende il protagonista ancora più simpatico!”

Quello che rende questa collezione diversa da qualunque altra è esattamente questo: i bambini si affezionano ai personaggi creando con gli animali un legame empatico che però non determina nessuna confusione tra fantasia e realtà perché, complice la lettura dei fascicoli, i bimbi imparano veramente chi sono gli animali e cosa fanno, come vivono e quali caratteristiche ed abitudini li distinguono.

“Animali del mio zoo” guardiamo l’opera più da vicino:

Animali del mio zoo permette al bambino di costruire nel suo immaginario l’idea di moltissimi animali, anche lontani e sconosciuti al nostro habitat.

Spesso la percezione degli animali esotici o comunque rari è inficiata dalla idealizzazione fantastica: è facile che un bambino sovrapponga all’idea del Kola quella del personaggio di un cartone animato.

Non tutti i Kola sono Billy il Koala e non tutti i leoni sono il Re Leone. Per quanto sia utile la personificazione e l’identificazione dell’animale con valori ideali e positivi, è importante che i bimbi in età prescolare sperimentino e imparino molte cose sugli animali e sulla loro natura reale.

“Gli animali che accompagnano ciascun volumetto della collezione Animali del mio zoo si presentano con forme morbide, una buona consistenza e stabilità che favoriscono la manipolazione e il gioco da parte anche dei più piccoli. Ma sono estremamente fedeli alla realtà, la collezione dà la possibilità inoltre di poter confrontare gli esemplari maschio, femmina e cucciolo, permettendo poi di raggrupparli e far interagire tra loro i diversi componenti in un gioco che ha anche una valenza relazionale.”

Ci dice la mamma di Isabella raccontandoci della loro esperienza diretta di gioco. E aggiunge:

“Ma l’aspetto sicuramente distintivo di questi animali, che si ritrova anche nei disegni, è l’espressione gradevole e delicata di ogni animale: anche il predatore ha un aspetto che non intimorisce, ma anzi riscuote simpatia e curiosità.

Isa, per esempio, adora l’anaconda Koa!”

“Animali del mio zoo” consente un approccio delicato al mondo animale, favorito dalla cura con cui sono realizzati gli animaletti e associato alla fruibilità dei fascicoli scritti in modo chiaro e con un linguaggio immediatamente comprensibile da parte del bambino: informazioni scientifiche e geografiche vengono assimilate giocando perché sono proposte in uno stile perfettamente narrativo.

“Animali del mio zoo”, edito da RBA e disponibile in edicola dal 21 agosto 2020, rappresenta una collana di libri per bambini dedicata agli animali per imparare e divertirsi. Ad ogni libro si accompagna una miniatura del suo protagonista, per scoprire la collezione completa e saperne di più su uscite e abbonamenti, visita il sito: https://www.glianimalidelmiozoo.it