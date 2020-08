Morto il cane di Tiziano Ferro, dolore per il cantante

“Il suo cuore si è fermato”, così se ne è andato Beau, uno dei due dobermann adottati da Tiziano Ferro quattro mesi fa.

Insieme al marito Victor Allen, il cantante ha aperto le porte della loro casa e del loro cuore a due cani adulti e di grossa taglia.

Grandi, quasi vecchietti, mai inseriti in una maglia di affetti familiari, neri, una di quelle razze che “fanno paura” ai più, così Tiziano e Victor hanno portato a casa due creature che avrebbero rischiato di rimanere per sempre senza una famiglia e hanno donato loro una esistenza dignitosa, proprio in quella fase della vita in cui non erano appetibili ai più.

Come è morto il cane di Tiziano Ferro?

Qualche giorno fa Bau era stato ricoverato d’urgenza per una emorragia interna, il sospetto di un tumore esteso aveva lasciato subito spazio ad una diversa verità: Bau è nato con due milze, una delle quali si è accidentalmente lesionata, il lungo intervento necessario per femore il flusso emorragico non si è mai presentato facile e i 7 anni di Bau lo rendevano ancora più rischioso.

Il cane ha superato l’intervento ma, per quanto stabilizzato, non ha ripreso a mangia il giorno successivo (chi ha un cane sa che l’appetito è un indicatore significativo di buona salute) e ha necessitato di cure mediche importanti che, per quanto attente e capillari, non lo hanno salvato.

Bau ha per quattro mesi vissuto un’esistenza dignitosa e carica d’amore.

La testimonianza che lascia è immensa e immensamente importante: se potete prendetevi cura degli animali, fate di loro parte delle vostre vite, l’amore con cui vi ripagheranno sarà meraviglioso.