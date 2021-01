Jennifer Arnold: chiede pensieri positivi per la sua mamma

Bill Klein, Jennifer Arnold, Will e Zoey, i protagonisti de “Il Nostro Piccolo Grande Amore” non sono una finzione televisiva, loro hanno raccontato, in America come in Europa, le difficoltà, il coraggio e la tenacia del vivere quotidiano superando una grave disabilità: sono tutti affetti da nanismo.

Bill Klein e Jennifer Arnold hanno accolto il nanismo anche nell’accogliere la genitorialità, infatti adottando Will e Zoey hanno voluto dare un’opportunità di vita migliore a due bambini nati con una patologia a loro così familiare e nota.

Dietro una grande persona, donna o uomo che sia, c’è sempre una grande famiglia, questo Jennifer non lo ha mai negato quando ha parlato della sua, tanto della famiglia attuale, costruita con Bill, quanto di quella di origine.

Un commovente post riguarda proprio l’attenzione costante e la costante vicinanza tra Jennifer e la sua famiglia di origine: la mamma ha avuto bisogno di un check up cardiaco e la Arnold ha chiesto alla sua community Facebook vicinanza e preghiere: sono piovuti pensieri affettuosi e positivi.

Jennifer Arnold: la sua mamma sottoposta a controlli cardiaci.

“Per favore, tenete mia mamma, alias #NaiNai, nei vostri buoni pensieri oggi, è stata inaspettatamente convocata per dei test cardiaci urgenti, le malattie cardiache sono reali e mentre tutti noi troviamo difficile continuare a indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale, ricordatevi che in qualsiasi momento i nostri cari potrebbero aver bisogno di un letto d’ospedale per qualsiasi motivo“, ha scritto Jennifer Arnold.

Jennifer Arnold ha fatto sapere che la sua mamma è sotto controllo: “Spero che tutti là fuori si prendano cura delle vostre esigenze di salute durante questa pandemia: è importante monitorare, fare prevenzione e vedere i vostri medici in questo periodo. Grazie a tutti per i pensieri positivi e le preghiere (per la mia mamma, ndr). Siamo grati per i buoni risultati dei test finora eseguiti, ma, come tutto il resto in fatto di salute, quando non conosci la causa del malessere il percorso di indagine è impegnativo“.

I messaggi che Jennifer Arnold lancia sono importanti: famiglia, prevenzione e attenzione alla pandemia e non sono scontati.

Abbiate cura di non trascurare la vostra salute e quella dei vostri cari; continuate a fare prevenzione; tenente conto del fatto che fermare la pandemia equivale a decongestionare l’attenzione di medici, infermieri e strutture ospedaliere dal Covid dando a tutti le migliori possibilità di cura in relazione a qualsiasi malattia.