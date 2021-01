La colazione è il primo dei 3 pasti della giornata e, se realizzata con ingredienti sani e salutari, può diventare una fondamentale fonte di energia per l’organismo e un ottimo aiuto per affrontare al massimo le quotidiane attività come il lavoro o lo studio.

A tal proposito, da diversi mesi sul web spopolano le ricette del fettamisù, un tiramisù facile e veloce realizzato con ingredienti salubri e ipocalorici, ma non per questo meno golosi, adatto anche per la colazione dei più piccoli.

Tiramisù facile e veloce: la variante per la colazione pronta in 5 minuti.

Immaginare di fare colazione con un dolce come il tiramisù può sembrare pura follia, ancor più se si pensa di proporre un pasto del genere ad un bambino. Il segreto è tutto negli ingredienti che possono trasformare un dolce non proprio leggerissimo in una ricetta light, ipocalorica e ricca di proteine.

Come detto in precedenza, il fettamisù non è altro che una variante poco calorica del più classico dei dolci italiani al cucchiaio, un particolare e per nulla scontato tiramisù facile e veloce da preparare in appena 5 minuti.

A differenza della ricetta del tiramisù originale, che prevede l’utilizzo di ingredienti come savoiardi, mascarpone e uova, basta sostituire questi ultimi con fette biscottate (classiche, integrali, ai cereali, ecc.), yogurt greco e aggiungere a piacere frutta, sia fresca che secca, cacao o cioccolato fondente.

Tra gli ingredienti qui sopra citati spicca lo yogurt greco che, a differenza di quello classico, ha una maggiore versatilità in cucina – ottimo sia per ricette dolci che salate – oltre ad essere rinomato per i suoi molteplici benefici e le caratteristiche che lo rendono adatto alle preparazioni destinate ai bambini dai 12 mesi in su.

Lo yogurt greco difatti è:

Ipocalorico : per tale motivo è utilizzato anche da coloro che seguono un regime alimentare dietetico;

: per tale motivo è utilizzato anche da coloro che seguono un regime alimentare dietetico; Un alimento proteico : fornisce un apporto di proteine superiore allo yogurt intero;

: fornisce un apporto di proteine superiore allo yogurt intero; Tollerabile : non provoca disturbi digestivi nei soggetti intolleranti al lattosio perché presenta una percentuale di lattosio molto ridotta (solo 0,5 grammi ogni 100 grammi di prodotto);

: non provoca disturbi digestivi nei soggetti intolleranti al lattosio perché presenta una percentuale di lattosio molto ridotta (solo 0,5 grammi ogni 100 grammi di prodotto); Privo di zuccheri aggiunti .

.

Come si prepara il tiramisù facile e veloce.

Gli ingredienti per il tiramisù da colazione, se preferite il fettamisù, possono variare in base alle proprie esigenze, può infatti essere ricco di frutta o realizzato con il cioccolato. Ecco cosa occorre in linea di massima:

3 o 4 fette biscottate (scegliete quelle che preferite);

1 vasetto di yogurt greco;

Caffè (per la colazione dei bambini è preferibile l’orzo);

Frutta a piacere, sia fresca che secca (facoltativo);

Cacao amaro in polvere (facoltativo);

Scaglie di cioccolato (è preferibile quello fondente);

Dolcificante (facoltativo).

La preparazione di questa particolarissima variante del tiramisù facile e veloce è la medesima del classico dolce. Si parte da una fetta biscottata precedentemente inzuppata nel caffè o nell’orzo, la si adagia nel piatto e vi si spalma sopra un cucchiaio abbondante di yogurt. Infine si conclude il primo strato aggiungendo piccoli pezzi di frutta fresca (ad esempio lamponi o banane) o scaglie di cioccolato fondente al 75% (va bene anche una spolverata di cacao amaro in polvere).

Attenzione: se lo yogurt greco risulta avere un gusto eccessivamente saporito, è possibile aggiungere prima della preparazione del fettamisù, un dolcificante o dell’estratto di vaniglia direttamente nel vasetto dello yogurt e mescolare.

Ripetere con un altro strato o due (dipende da quanto lo si vuole alto): fetta biscottata inzuppata, yogurt, frutta o cioccolato.

Concludere il fettamisù con una fetta biscottata inzuppata ricoperta da cacao amaro in polvere. La frutta secca (nocciole o mandorle) può essere utilizzata come guarnizione.

Non resta che augurarvi buona colazione!