Belen Rodriguez incinta a Verissimo parla dell’aborto spontaneo.

Quasi tutte le voci circolate in quest’ultimo periodo attraverso i giornali dediti alla cronaca rosa sono state confermate: Belen Rodriguez incinta a Verissimo ha ufficialmente rivelato il sesso e il nome scelto per il nascituro.

Non solo! La showgirl ha anche rivelato a Silvia Toffanin di aver subito in precedenza un aborto spontaneo, un dolore che ha fatto maturare in lei e nel compagno il desiderio di diventare genitori.

Belen Rodriguez incinta a Verissimo parla della seconda gravidanza.

Nel corso della puntata trasmessa nel pomeriggio di sabato 20 febbraio, Belen Rodriguez incinta a Verissimo ha confermato, anche se solo in parte, tutte le supposizioni fino ad ora fatte sulla sua seconda gravidanza, frutto dell’amore che la lega al fidanzato 26enne Antonio Spinalbanese.

Come anticipato con estrema sicurezza dal giornalista Santo Pirrotta nel corso della trasmissione “Ogni mattina”, Belen incinta di 5 mesi è in dolce attesa di una femminuccia; smentite invece le voci che davano come favorito il nome “Tabita”, tra i favoriti dell’argentina che, contro ogni pronostico, ha deciso di chiamare la sua bambina Luna Marie e darle un tocco di francese.

Ma oltre alla felicità per questa nuova creatura che presto si affaccerà al mondo, Belen Rodriguez incinta a Verissimo racconta il dolore per l’aborto spontaneo subito.

“Sono rimasta incinta per sbaglio, quando lo scopriamo eravamo scioccati perché era quasi impossibile… disperati perché era troppo presto. Dopo un’ora ci siamo detti che non era così male. Dopo 3 ore lui è partito per andare dalla mamma a raccontarglielo, tanta era l’emozione”.

Purtroppo la felicità per l’arrivo di quella minuscola creatura si è spenta poco dopo, lasciando spazio al vuoto e al dolore che purtroppo molte mamme ben comprendono. Quattro giorni dopo aver appreso la notizia infatti, la showgirl argentina ha subito un aborto spontaneo.

Commossa da quel ricordo, Belen Rodriguez incinta a Verissimo si è detta distrutta per quel bimbo perduto, come anche il suo compagno, un dolore che tuttavia sembra averli uniti ancora di più e ha fatto maturare in loro la consapevolezza di volere un figlio.

La piccola Luna Marie infatti è arrivata un mese dopo, un piccolo dolce arcobaleno che ha scacciato via le grigie nubi di quel grande dolore. La nascita della bambina è prevista per questa estate, un lieto evento accolto con gioia dalla famiglia allargata.

Come tutti sanno infatti, Belen è già mamma di Santiago, il figlio avuto quasi 8 anni fa dall’ex marito Stefano De Martino, un bambino che, come lei stessa racconta, ha sofferto molto per la loro separazione, un distacco che è riuscito pian piano a superare.

Belen Rodriguez incinta a Verissimo racconta di come il piccolo Santiago, diventato l’ometto di casa, abbia accolto il nuovo compagno della mamma. Inizialmente conosciuto come un semplice amico, il bambino sembra aver riconosciuto in lui il principe che avrebbe potuto renderla felice.

Cauta e attenta nel vivere la sua relazione per non minare gli equilibri del figlio, Belen si è sentita rivolgere queste parole pronunciate proprio dal suo bambino:

“Mamma secondo me Dio ti ha mandato il principe perché ho sentito che ti ha chiamata amore. Ascoltami, fidanzati con lui perché lui ti ama proprio tanto”.

È proprio vero, i bambini sanno leggere nel cuore e riescono a guardare ben oltre lo sguardo di un adulto.