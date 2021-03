Incinta del terzo figlio, un maschietto, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne Alessia Cammarota ha perso il bambino che stava aspettando. È lei stessa a dare l’annuncio sui social.

Alessia Cammarota ha perso il bambino.

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota avevano annunciato la loro terza gravidanza lo scorso 14 Febbraio, a San Valentino, proprio nel giorno dedicato all’amore.

Purtroppo, prossima a superare il traguardo del quinto mese di gestazione, Alessia Cammarota ha perso il bambino che aspettava, il terzo maschietto come aveva annunciato la futura mamma il 13 Marzo scorso, rivelando con un video il sesso del nascituro.

Immagini di una felicità che oggi sembra sia svanita nel nulla, foto e video che l’ex corteggiatrice ha deciso di rimuovere completamente dal suo profilo instagram, come a voler proteggere il loro dolore che, ora più che mai, vogliono vivere da soli, nel silenzio più assoluto.

“Non era tempo per noi… Non tutto va sempre come speriamo Nessuna domanda, nessun racconto Vi prego! Abbiamo bisogno solo di affrontare il nostro dolore Da soli Speriamo capirete”.

È quanto scrive Alessia tra le sue storie instagram, un post che nell’arco delle prossime 24 ore verrà automaticamente rimosso. Ma non il dolore, quello resta e, come la più crudele delle emozioni, si fa strada nel cuore e nell’animo, lacerandoli.

Non esistono parole sufficienti per descrivere tutto ciò, solo sconforto e tanta, tantissima tristezza per quel bambino che da oggi in poi osserverà la sua mamma e il suo papà dall’alto di una nuvola, vegliando e proteggendo i suoi fratellini, Niccolò e Leonardo.

Tutta la redazione di Vita da mamma si stringe attorno a questa famiglia.