Che fine hanno fatto i vincitori di Amici di Maria De Filippi

Il 22 Settembre 2001 andava in onda su Italia Uno la prima puntata di Saranno Famosi, il talent show più longevo, ben 20 edizioni all’attivo, della televisione italiana, oggi conosciuto come Amici di Maria De Filippi. Da allora centinaia di talentuosi ragazzi si sono avvicendati tra i banchi della celebre scuola, ansiosi di imparare ma soprattutto di conquistare l’ambito premio ed un posto nel mondo della musica, della danza o dello spettacolo.

Ma che fine hanno fatto i primi vincitori di Amici di Maria de Filippi? Facciamo un tuffo nel passato e scopriamo cosa fanno oggi Dennis, Giulia, Antonino e gli altri talenti saliti sul gradino più alto del podio.





Vincitori di Amici di Maria De Filippi: che fine hanno fatto.



1 – Dennis Fantina. Iniziamo dalla prima edizione che si è conclusa il 21 maggio del 2002, giorno in cui Dennis Fantina, categoria canto, fu proclamato il vincitore dell’allora talent show “Saranno Famosi”.





Classe 1976, triestino di nascita, grazie al successo ottenuto dalla partecipazione al talent, Fantina ha continuato la sua carriera di cantante pubblicando nel corso degli anni 3 album e diversi singoli. Ha inoltre intrapreso la carriera di attore di teatro, cortometraggi e lungometraggi.

Padre di due figli, Dennis veste nuovamente i panni di concorrente canoro nel 2015 a The Voice of Italy senza però riuscire a passare le selezioni, e nel 2019 ad All Together Now, arrivando a conquistare la finale e classificandosi secondo.

2 – Giulia Ottonello. Nel 2003 si svolge la seconda edizione del talent show, un anno segnato dal cambio nome della trasmissione dovuto a problemi con il copyright. La società statunitense che ha prodotto la famosa serie tv “Saranno Famosi” ha rivendicato la proprietà del nome, per tale motivo il programma divenne “Amici di Maria De Filippi”. Quell’anno furono due ragazze a contendersi il primo premio, due tra i più talentuosi vincitori di Amici di Maria De Filippi: Anbeta Toromani e Giulia Ottonello.

La prima, ballerina di danza classica di origine albanese, si classificò seconda, tuttavia entrò a far parte del cast di ballerini professionisti del programma, un ruolo che mantenne per i successivi 10 anni.

A prevalere fu invece la splendida voce di Giulia, oggi cantante, attrice di teatro e doppiatrice (è sua la voce che intona le canzoni di Giselle nel film “Come d’incanto”).



Giulia Ottonello: da vincitrice di Amici ad attrice di teatro



3 – Leon Cino. Tra i primi vincitori di Amici di Maria De Filippi iscritti alla categoria ballo non possiamo non ricordare Leon Cino che conquistò il premio nel 2004 durante la finale della terza edizione.

Ballerino classico di origine albanese, Leon è arrivato alla scuola di Amici dopo essersi diplomato alla Scala di Milano e dopo aver concluso gli studi negli Stati Uniti. Trionfatore del talent show, vi rimase come ballerino professionista fino al 2011. Oggi gestisce una scuola di danza a Melegnano.

4 – Antonino Spadaccino. È stato il cantante che ha trionfato nella quarta edizione (2005).

Classe 1983, dopo esser entrato a far parte dell’albo d’oro dei vincitori di Amici di Maria De Filippi, Antonino ha continuato, e continua tutt’oggi, a comporre musica e cantare. Nel 2012 ritorna sul palco del talent come concorrente della categoria Big, mentre nel Luglio del 2018 prende parte alle audizioni di X Factor UK 15. Oggi si definisce un “Cantautore di sana e robusta costituzione” (questa la descrizione che fa di se stesso sul suo profilo instagram).

5 – Ivan D’Andrea. Tra gli ex vincitori di Amici di Maria De Filippi Ivan D’Andrea è sicuramente il meno celebre. Impegnato nella categoria ballo, Ivan ha trionfato nella quinta edizione del talent show (2006).

Dopo la vittoria ha lavorato in alcuni musical, tra cui “Lungomare” scritto da Maurizio Costanzo, ha partecipato ad alcuni spettacoli teatrali ed ha preso parte ad alcuni programmi tv.

6 – Federico Angelucci. Trionfatore della categoria canto, Federico ha vinto la sesta edizione di Amici.

Classe 1984, Angelucci prenderà poi parte ad alcuni musical salvo poi ritirarsi dalle scene per potersi dedicare allo studio. Decide di tornare in tv nel 2017, ben dieci anni dopo il suo ritiro, per prendere parte al programma Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. Si classifica al secondo posto dietro ad uno dei più celebri vincitori di Amici di Maria De Filippi, Marco Carta.

Nonostante ciò, Federico non demorde e l’anno successivo conquista il primo premio, memorabile la sua imitazione di Andrea Bocelli.

7/8/9 Marco, Alessandra e Emma – Dal 2008 al 2010 i vincitori di Amici di Maria De Filippi sono stati Marco Carta (7° edizione), Alessandra Amoroso (8° edizione) e Emma Marrone (9° edizione), cantanti che, una volta concluso il talent show, hanno indiscutibilmente avuto più successo di molti altri partecipanti e vincitori di Amici di Maria De Filippi.

Percorsi diversi eppure così simili, cammini artistici distanti ma paralleli fino ad incrociarsi, in particolar modo quello di Alessandra ed Emma, oggi più unite e complici che mai.

10 – Virginio e Denny. La decima edizione di Amici, conclusasi nel 2011, ha visto per la prima volta la proclamazione di due vincitori, uno per la categoria ballo ed uno per la categoria canto. A conquistare il titolo di vincitori di Amici di Maria De Filippi sono stati il ballerino Denny Lodi ed il cantautore Virginio Simonelli.

Virginio ha proseguito la sua carriera di cantautore, ha all’attivo 4 album e collaborazioni con vari artisti, tra cui Laura Pausini. Nel 2020 ha preso parte al programma Tale e quale show di Carlo Conti e, nello stesso anno, è diventato Direttore Artistico Musicale dell’etichetta discografica MP FILM.

Denny è diventato un ballerino di successo, coreografo e insegnante, il ballo era e resta la sua più grande passione.

11 – Giuseppe, Gerardo e Alessandra. Nel 2012, la finale dell’11° edizione del talent show è caratterizzata dall’elezione di 3 vincitori di Amici di Maria De Filippi, uno per il circuito della danza, Giuseppe Giofrè, uno per quello del canto, Gerardo Pulli, e uno per il girone Big, Alessandra Amoroso.

Gerardo Pulli, pupillo di Mara Maionchi, ha avuto maggior successo come autore. Ha infatti collaborato alla realizzazione dei testi di “Io sono bella” di Emma Marrone, “Cosa ti aspetti da me” di Loredana Bertè e “Devi essere forte” di Noemi.

Giuseppe Giofrè è oggi un ballerino noto a livello internazionale e vanta collaborazioni con Taylor Swift e Jennifer Lopez. Ha anche ricoperto il ruolo di ballerino professionista all’interno del talent show che lo ha reso celebre.

12 – Moreno Donadoni. Nel 2013 Amici 12 viene vinta per la prima volta da un rapper, il giovane Moreno Donadoni che successivamente ricoprirà, sempre all’interno del programma, il ruolo di direttore artistico.

Scomparso per un po’ dalle scene, nel 2017 Moreno ha preso parte alla 12° edizione de L’isola dei famosi. Oggi continua a fare musica anche se non appare di frequente in pubblico.

13 – Deborah Iurato. Nel 2014 trionfa Deborah Iurato, la tredicesima tra gli attuali 19 vincitori di Amici di Maria De Filippi. Cantautrice classe 1991, Deborah continua ad inseguire il suo sogno che, nel febbraio 2016, l’ha portata sul palco del Festival di Sanremo insieme a Giovanni Caccamo.

In quello stesso anno ha partecipato alla quinta edizione del programma televisivo Tale e quale show – Il torneo vincendo.