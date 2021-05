Ispezione: il caso di Denise Pipitone è stato riaperto

Il caso di Denise Pipitone è stato riaperto dalla Procura di Marsala, ma ciò che colpisce l’opinione pubblica oggi è l’ispezione avvenuta stamani, su istanza della Procura stessa, in quella che era l’abitazione di Anna Corona ai tempi del rapimento di Denise.

A poche ore dalla scomparsa della bambina, il 1° settembre 2004, le forze dell’ordine si recarono a quello stesso indirizzo e a quello stesso civico di Mazara del Vallo in cui oggi ha avuto luogo l’atto investigativo, ma non misero mai piede in casa di Anna Corona. Un equivoco mai veramente risolto condusse le autorità in casa di una vicina.

Il caso di Denise Pipitone è stato riaperto, oggi cosa cerca la Procura in quell’appartamento?

L’ispezione viene rubricata come”accertamento dello stato dei luoghi”.

Dopo la riapertura del caso, i magistrati sono tornati ad ascoltare alcune persone, la stampa nazionale si sofferma su una segnalazione in particolare: una fonte anonima avrebbe “parlato di una misteriosa botola e di alcuni strani lavori di ristrutturazione” in quella casa (fonte giornalistica Repubblica.it).

Oggi, peraltro, ricorre la giornata #veritaegiustiziaperdenise, Piera Maggio e l’avvocato Frazzitta hanno invitato tutti a postare sul web una immagine di Denise affinchè quest’oggi si leghi alla ricerca di Denise Pipitone e alla richiesta collettiva e univoca di verità.