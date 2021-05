Un piccolo corvo tutto nero rivelerà a Mia e Max la sua sofferenza: la solitudine . E di nuovo ci identifichiamo … perché qual è quel bambino che, soprattuto in questo periodo storico, non si è sentito solo. L’amicizia insegnerà al corvetto che tutti hanno ali per volare e suggerirà anche a tuo figlio che l’incontro colma le distanze , è indifferente alle diversità e sana le paure.

Nella Foresta degli animali parlanti si addentrano tra gli alberi e gli arbusti fino ad arrivare dove tutto tace, proprio lì e in quel momento un dentano ballerino farà da spia di un pericolo … qual è quel bambino che non ha un dentino ballerino e una paura da superare.

