Bing stagione 2: i nuovi episodi su DeA Junior.

Bing, insieme all’amorevole Flop e ai suoi amici Sula e Pando , si troverà ad affrontare delle nuove sfide quotidiane tra cui l’organizzazione di un pigiama party, una gita in autobus e i festeggiamenti per il compleanno di Bing!

Come detto in precedenza, dal prossimo 7 giugno 2021 la seconda stagione di Bing andrà in onda su DeAJunior, rete televisiva dedicata ai bambini realizzata dalla De Agostini Editore , visibile al canale 623 di Sky.

A partire da lunedì 7 giugno andranno in onda in prima visione sul canale Sky DeA Junior i nuovi episodi della seconda stagione di Bing, il cartone animato più amato dai bambini.

