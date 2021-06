Nonostante la malattia l’abbia spesso messa a dura prova, Shannen Doherty su instagram continua a mostrare la sua grande forza e, nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Ig ufficiale, non perde occasione di lanciare ancora una volta un messaggio body positivity a tutte le donne.





Shannen Doherty su Instagram: “Il mio viso riflette la mia vita”.

Shannen Doherty lotta contro un tumore al seno da 6 anni, una diagnosi arrivata nel 2015 a seguito della quale si è sottoposta a cicli di chemio e radio terapia fino al 2017 quando i medici le avevano annunciato che il cancro era in remissione.

Una felicità dura poco, troppo poco. Nei primi mesi del 2020 infatti l’attrice protagonista del telefilm cult “Beverly Hills 90210” ha annunciato di avere nuovamente il cancro, giunto purtroppo al quarto stadio.

Forte di quella lotta combattuta ogni giorno, una battaglia che non le ha risparmiato segni sul corpo, cicatrici e cambiamenti fisici che oggi non ha paura di mostrare perché divenuti ormai parte di lei, sono un simbolo dei suoi trascorsi che con il tempo ha imparato ad accettare e ad amare, consapevole di dover vivere ogni giorno come un dono.

Sulla scia di questo pensiero, che molto si avvicina al Body Positivity – un movimento nato di recente che promuove l’accettazione di sé stessi e condanna l’imposizione dei canoni estetici standard – Shannen Doherty su Instagram ha voluto lanciare un messaggio a tutte le donne.

Il post risale allo scorso 6 Giugno, l’attrice ha postato una foto del suo volto completamente struccato e senza alcun filtro che potesse “migliorarne” l’aspetto estetico. La didascalia è un monito a coloro che modificano il proprio corpo per seguire i canoni di bellezza ed un invito ad amarsi nonostante le proprie imperfezioni, piccole o grandi che siano.

“Guardando i film stasera e ho notato che c’erano pochi personaggi femminili con cui potevo relazionarmi. Sai, donne senza filler, senza Botox, senza lifting. Donne che hanno accettato il loro volto e tutta l’esperienza che esso mostra”.

Shannen Doherty su instagram spiega l’importanza delle rughe che oggi mostra con orgoglio, segni del tempo che passa inesorabile ma anche testimonianza di ciò che si è, di ciò che si è vissuto, della propria esistenza.