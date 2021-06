Piera Maggio chiede rispetto

Piera Maggio lo ha sempre sostenuto: Denise è viva in qualche parte del mondo e non dobbiamo smettere di cercarla viva.

È presumibile che vi siano nuovi indizi e che siano emerse nuove circostanze, solo sulla base di ciò è ammissibile una nuova indagine. Sta di fatto che è evidente, in ragione dell’oggetto stesso dell’indagine in corso, ovvero rapimento, che tutto fa presumere che Denise sia ancora viva e che il reato sia ancora in corso.

Piera Maggio urla giustizia da 17 anni e la riapertura dell’indagine le restituisce una prima ragione: i fascicoli aperti in Procura rubricano il reato oggetto dell’indagine come rapimento.

© 2021 Copyright De Agostini Editore - I contenuti sono di proprietà di De Agostini Editore S.p.a., è vietata la riproduzione.

De Agostini Editore S.p.A. sede legale in via G. da Verrazano 15, 28100 Novara - Capitale sociale euro 50.000.000 i.v. - Codice fiscale ed iscrizione al Registro imprese di Novara n. 01689650032, REA di Novara 191951 Società aderente al “Gruppo IVA B&D Holding” Partita IVA 02611940038 28100 Novara - Società con Socio Unico, Società coordinata e diretta da De Agostini S.p.A. - Sede legale in via G. da Verrazano 15, 28100 Novara (Italia)