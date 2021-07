Mamma Piera Maggio: 10 motivi per essere dalla sua parte

Mamma Piera Maggio è diventata emblema di amore materno; le mamme sanno che non si esaurisce il legame madre figlio, nemmeno quando il figlio ti viene strappato dalle braccia e sottratto, non conta la distanza nel tempo e nello spazio e non ha nessun valore l’assenza fisica. Una mamma non conosce rassegnazione!

Il coraggio di Piera ha avuto sede nel convincimento della sussistenza in vita di Denise e nella sicurezza che quel reato principiato 17 anni fa sia ancora in corso: la sua bambina è stata rapita e tuttora è in qualche luogo del mondo, viva e forse inconsapevole del suo passato.

Mamma Piera Maggio ha fortemente combattuto per la riapertura delle indagini sulla scomparsa di sua figlia.

In molti si chiedono come possano essere state riaperte delle indagini su un caso che si è “consumato” 17 anni fa. La risposta a questo interrogativo è semplice, sebbene non possa essere esaustiva.

È semplice perché il reato si reitera tutt’ora, sebbene abbia avuto inizio nel 2004:

le indagini possono avere luogo perché de facto è il reato stesso ad essere ancora in corso, infatti, Denise si cerca viva (ovvero rapita). Ad oggi, nessuna delle evidenze investigative ha mai portato a ipotesi diverse dal rapimento (probabilmente un rapimento internazionale, ovvero un progetto criminoso volto a portare la bimba all’estero per farne perdere le tracce).

Logica vuole, quindi, che Denise si cerchi cresciuta e calata in un contesto in cui è probabilmente ignara delle sue origini, pertanto si va alla ricerca una donna la cui identità attuale non corrisponde a quella che le è stata sottratta, ancora bimba piccola, all’atto del rapimento.

Se il capo d’accusa su cui si indaga è chiaro (trattasi di rapimento), più difficile è, invece, individuare le nuove basi su cui è stata riaperta l’indagine: la legge pretende, ai fini di una simile riapertura, l’emersione di fatti e circostanze nuove, concludenti e rilevanti. Queste ultime (che devono necessariamente esserci) non sono state rese note, ed è per questo che la risposta di cui sopra non può essere completamente esaustiva.

Ciò posto vi sono molti buoni motivi per schierarsi apertamente dalla parte di mamma Piera Maggio.

Schierarsi con questa donna è atto doveroso, non solo empatico, l’opinione pubblica, infatti, ha dimostrato il suo peso dopo che la pista russa sulla scomparsa di Denise ha riacceso l’attenzione sul caso.

10 buoni motivi per schierarsi dalla parte di mamma Piera Maggio

Moltissimi tra gli inquirenti e gli investigatori che hanno lavorato sul caso si dicono convinti di essere stati a un passo dalla verità . Questo equivale a dire che le strade tracciate in questi anni e più volte prefigurate non sono ipotetiche né illusorie.

Troppe imprecisioni e falsità sono state permesse e anche la vita privata di Piera Maggio ne è rimasta investita.

sono state permesse e anche la vita privata di Piera Maggio ne è rimasta investita. Recentemente il papà anagrafico di Denise si è esposto per rappresentare il suo dolore e la sua posizione emotiva rispetto alla sparizione della bambina che credeva essere sua figlia. Così mamma Piera Maggio, che aveva sempre tenuto a preservare certi aspetti della sua di vita familiare, si è trovata costretta a fare dei chiarimenti importanti: primo tra tutti quello relativo alla separazione de facto tra lei e Tony Pipitone. Tony Pipitone aveva lasciato Piera Maggio trasferendosi in Toscana per ben 7 anni, lei ne ha sofferto molto. Sebbene l’ affetto di Pipitone per Denise non è mai stato messo in discussione, né da Piera né da alcun altro membro della famiglia, sta di fatto che il papà anagrafico della bambina non ha sostenuto in nessun modo la battaglia per la sua ricerca e nemmeno ha mai presenziato alle udienze del processo. In questi anni la figura paterna per Kewin e per Denise è stata incarnata da Piero Pulizzi. Mamma Piera Maggio è fiera e decisa nel momento in cui chiarisce questo aspetto precisando che il suo obiettivo è completamente spersonalizzato e avulso da qualsiasi contrasto personale. Mamma Piera Maggio vuole solo cercare e trovare sua figlia.