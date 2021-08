Oggi Vita da mamma vi propone una vera e propria sfida, un rompicapo non propriamente semplice e di facile risoluzione:

Riesci a trovare il cuore tra gli elefanti colorati?

Apri gli occhi, aguzza la vista e, se proprio non riesci a risolvere l’enigma, scorri in basso per guardare la soluzione.





Riesci a trovare il cuore tra gli elefanti colorati?

L’immagine rompicapo che vi proponiamo in questo articolo è stata realizzata dal vignettista Gergely Dudas, meglio noto con il nome d’arte Dudolf, un disegnatore ungherese che nei momenti di svago si diverte a sfidare il popolo della rete con i suoi test visivi.

Lo stile utilizzato dall’autore è lo stesso dei suoi precedenti enigmi ma stavolta la difficoltà è maggiore perché – e questo è un grande indizio – il cuore nascosto tra gli elefanti rosa, viola, bianchi e fuxia è davvero minuscolo e ben mimetizzato.

Questo non vuol dire che non sia visibile ma bisogna aguzzare bene la vista per riuscire a trovarlo.

Contrariamente a quanto accadeva con il quiz “Trova il gatto tra i gufi”, animali ben mimetizzati tra altri animali a loro simili, il cuore non ha le medesime dimensioni degli elefanti ma è davvero molto piccolo, quasi quanto i fiori e le farfalle sparse all’interno del disegno.

Riesci a trovare il cuore tra gli elefanti colorati: la soluzione.

Se sei arrivato fin qui nella lettura, è probabile che tu non sia ancora riuscito a trovare il cuore tra gli elefanti colorati, ma non crucciarti.

Il test visivo o rompicapo di Dudolf che ti propone di trovare il cuore tra gli elefanti colorati non deve essere inteso come un esame dalla valenza scientifica; si tratta di un semplice gioco che contribuisce a tenere la mente in allenamento e maggiormente elastica perché ci si impegna nella risoluzione di problemi, anche quelli più improbabili, osservandoli da un’altra prospettiva.

Provare a risolvere un rompicapo di tanto in tanto non può farci che bene!

Qui di seguito la soluzione per trovare il cuore tra gli elefanti colorati.