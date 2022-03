Bambini vittime della guerra: quanti bambini sono già morti in Ucraina

I bambini vittime della guerra in Ucraina sono un’amara e dolorosa ferita inferta all’anima del mondo. È come se la storia, ancora e dopo tanti orrori, non si fosse mai consumata nel dolore degli innocenti e dei civili; è come se le pagine del passato fossero rimaste inascoltate, mentre dovrebbero averci insegnato veramente tanto e da tempo.

L’Ansa parla di almeno 136 vittime tra i civili, di cui 13 bambini; la BBC riporta di 366 persone morte sotto l’attacco armato, 16 delle quali sarebbero bambini; TCH restituisce una stima diversa: 21 bambini strappati a questa terra e 55 feriti. Di fatto il computo delle vittime è difficile, impossibile averne uno preciso mentre le strade sono diventate campi di battaglia, i cieli sono il luogo da cui gli attacchi più violenti vengono sferrati e i tunnel delle metropolitane si prestano come rifugi di fortuna, alla stessa stregua di scantinati, dei seminterrati degli ospedali, eccetera.

Alice Halans aveva solo sette anni, è morta al secondo giorno di guerra quando un raid russo ha colpito il villaggio di Okhtyrka, vicino al confine nordorientale. La piccola era a scuola. Polina, invece, frequentava la quarta elementare in una scuola di Kiev, è morta in strada accanto ai suoi genitori, erano tutti nell’autovettura di famiglia: Polina, la mamma, il papà, il fratello e la sorella, probabilmente cercavano un riparo. Fonti stampa rendono noto che il fratello e la sorella sono scampati alla strage e sono stati portati in ospedale: il primo si trova in un reparto pediatrico, con l’auspicio che possa essere al sicuro, mentre per la sorellina si è resa necessaria la terapia intensiva.

Schoolgirl, Polina, shot dead by Russian troops among at least 16 children killed in Ukraine invasion #HerNameIsPolina #Polina #PutinIsAWarCriminal #IStandWithUkraine #Ukraine #Russia #Putin #PutinHitler #VolodymyrZelensky #VolodymyrZelenskyIsAHe pic.twitter.com/y2whlzAmfh

Quella della piccola Polina è una famiglia distrutta a colpi di arma da fuoco, responsabile dello spargimento di sangue e del dolore che ne consegue un gruppo russo di sabotaggio e ricognizione. Tutto fa pensare che molte altre vite possono essere state sacrificate allo stesso modo.

Un agente di polizia ha provato a portare la famiglia al sicuro, nel tentativo di fuga sono morti due bambini, Sofia e Ivan, sei anni la maggiore e solo pochi mesi il minore, i loro nonni di 56 anni e Irina, 27 anni, la loro mamma, moglie del poliziotto.

TCH fa sapere che sul territorio ucraino vigila una figura di garanzia: il difensore civico, questi ha invitato la comunità internazionale e gli attivisti per i diritti umani a inibire i cieli dell’Ucraina agli aerei russi. Ma resta improbabile che la guerra consenta ciò che la legge umana dovrebbe ammettere e tutelare.

Lo stesso TCH ha confermato che l’ospedale per la maternità di Zhytomyr è stato danneggiato durante un attacco missilistico. Tutto ciò mentre la vita non si ferma: A Kherson, due neonati sono venuti alla luce in un reparto maternità allestito in un rifugio antiaereo.

Husbands comfort their wives. Nurses tend to newborns. A mother sees her baby for the first time.

As Russian forces close in on Kyiv, life is being brought into the world in the makeshift maternity ward of a hospital basement. https://t.co/xrSF2WuGaL pic.twitter.com/kxykW7NOvP

— The New York Times (@nytimes) March 2, 2022