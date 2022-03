Demielinizzazione cos’è e la malattia di Fedez

Fedez ha rotto il silenzio del suo profilo Instagram con un post dedicato a Leone per il suo compleanno. Intanto i followers attendono aggiornamenti e cresce l’attenzione mediatica intorno alla malattia di Fedez.

Va detto che la malattia di Fedez non è nota, va precisato che il rapper stesso ha chiesto agli ammiratori pazienza, e in qualche modo rispetto, sottolineando che sarà lui stesso a parlarne non appena si sentirà pronto. Tuttavia va anche indagato il perché la stampa insiste nel parlare di demielinizzazione .

La malattia di Fedez e la demielinizzazione

La malattia di Fedez è stata subito associata alla demielinizzazione perché il 5 dicembre del 2019, il rapper ospite a “La Confessione” sul Nove, ha spiegato di avere ricevuto questa diagnosi.

Aveva detto :”Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca, diciamo. Sono dovuto stare sotto controllo perché clinicamente si dice che quello che mi hanno verificato è una sindrome radiologicamente verificata. Ovvero la demielizzazione è quello che avviene quando ti trovano la sclerosi multipla. Ti trovano questa cosa e ti dicono devi stare sotto controllo perché questa cosa può essere come no che si può tramutare in sclerosi”. Quindi non è detto che la malattia di Fedez, per com’è stata annunciata pochi giorni fa, sia la sclerosi multipla né che abbia a che fare con la demielinizzazione.

Demielinizzazione cos’è?

La demielinizzazione è una anomala distribuzione della guaina mielinica intorno alle fibre nervose. La caratteristica di questa guaina non è meramente protettiva, essa è deputata alla trasmissione degli impulsi tra le cellule nervose. La demielinizzazione comporta una corrosione delle guaine mieliniche, in particolare ha a che fare con i lipidi sostanza portante delle guaine stesse (la guaina mielina ha un’alta concentrazione di lipidi) .

Cosa comporta il danneggiamento della guaina mielina, ovvero la demielinizzazione?

L’effetto della demielinizzazione cade sulla trasmissione degli impulsi nervosi che in presenza della suddetta degenerazione vengono trasmessi in modo anomalo.

La sclerosi multipla è una delle principali cause della demielinizzazione, pertanto si può dire che una diagnosi di demielinizzazione è spia di una possibile sclerosi, esattamente come spiegato da Fedez nel video in calce a questo articolo. Ma alla base della demielinizzazione possono esserci molte altre cause: ictus, infezioni, carenze del sistema immunitario, disturbi metabolici, carenze nutrizionali di vitamina B12, senza contare avvelenamenti, assunzione eccessiva di farmaci, eccetera.

Trovate il riferimento di Fedez alla demielizzazione al minuto 1:04:32 del video qui incorporato: