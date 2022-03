Quando è Pasqua 2022: data e vacanze scolastiche.

Una volta conclusi i festeggiamenti per il Carnevale, che ricordiamo quest’anno si sono svolti nei giorni tra il 24 Febbraio ed il 1° Marzo 2022, inizia a prendere piede l’interrogativo: “Quando è Pasqua 2022?”. A porsi tale quesito sono soprattutto le famiglie che, rispettando il vecchio detto “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, e approfittando della chiusura delle scuole per le vacanze pasquali, organizzano breve gite fuori porta e/o piccoli viaggi per rilassarsi e trascorrere qualche giorno di vacanza insieme ai propri cari o con gli amici.

Sulla scia di questo pensiero, vediamo insieme quando è Pasqua 2022 e le relative vacanze scolastiche.

Quando è Pasqua 2022: la data dipende dalla Luna.

Quest’anno la Santa Pasqua, considerata la più importante festa cristiana in quanto celebra la risurrezione di Gesù Cristo, si festeggia Domenica 17 Aprile 2022. Proprio come il Carnevale, anche questa ricorrenza è definita una “festa mobile” in quanto il giorno in cui viene celebrata cambia di anno in anno, a differenza ad esempio del Natale che cade sempre il 25 di Dicembre. Ciò è dipeso dalla variabilità della Luna e dalle sue mutevoli fasi.

Cosa collega la Pasqua alla Luna? La risposta sta nella decisione presa durante il Concilio di Nicea svoltosi nel 325, in quell’occasione i vescovi partecipanti stabilirono che la Pasqua doveva essere celebrata la prima domenica dopo il primo plenilunio di primavera. Vien da sé che, essendo la Luna piena un fenomeno astronomico con cadenza variabile, anche la Pasqua non avrà mai una data fissa.

Facciamo un esempio esplicativo: quest’anno il primo plenilunio di primavera (per la Chiesa questa stagione ha inizio sempre il 21 Marzo pur avendo anch’essa una data variabile compresa tra il 19 ed il 21 dello stesso mese) è sabato 16 Aprile; la precedente Luna piena si è verificata il 18 Marzo, pochi giorni prima dell’arrivo della primavera, ragion per cui non poteva essere presa in considerazione.

La prima domenica successiva al primo plenilunio di primavera è il 17 Aprile, giorno in cui si festeggerà per l’appunto la Santa Pasqua.

Quando è Pasqua 2022: data e vacanze scolastiche.

Al fine di organizzare gite e/o brevi vacanze con la propria famiglia, diventa importante conoscere anche la chiusura delle scuole durante le festività di Pasqua. Secondo il calendario scolastico 2021/2022 presentato dalle singole regioni prima dell’inizio dell’anno scolastico attualmente in corso, le scuole chiuderanno per le vacanze di Pasqua a partire da giovedì 14 Aprile (compreso) fino a martedì 19 Aprile (compreso). Tale lasso di tempo comprende, come è ovvio che sia, i “giorni di festa nazionale”, ossia quei giorni in cui la chiusura delle scuole è obbligatoria, che in questo caso sono:

la domenica di Pasqua che quest’anno cade il 17 Aprile;

il Lunedì dell’Angelo che quest’anno cade il 18 Aprile.

Chi vorrà approfittare di un ulteriore week-end lungo, potrà prendere in considerazione il ponte successivo a quello di Pasqua. Quest’anno infatti il 25 Aprile, giorno in cui si festeggia la liberazione d’Italia dall’occupazione nazista e dal governo fascista, cade di Lunedì, allungando di un giorno il fine settimana del 23 Aprile.