Fedez rivela la sua malattia, foto dopo l’intervento

Fedez rivela la sua malattia: si è trattato di un tumore al pancreas, dopo la diagnosi il lungo intervento durato ben sei ore.

Dopo che la stampa aveva fatto ricorso alla diagnosi di demielinizzazione per cercare di capire cosa avesse Federico e quale verità celasse l’annuncio di un importante percorso di salute fatto direttamente dal rapper via Instagram, è Fedez stesso a svelare tutto.

Ecco come Fedez rivela la sua malattia

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli”, scrive su Instagram condividendo una gallery di foto che conduce sino alla scoperta della cicatrice sul ventre di Federico.

“Ci vorrà un po’”, aggiunge prima di ringraziare tutti. La descrizione dell’operazione non mente, ci vorrà un po’ per riprendersi dalle difficoltà di un’operazione così importante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

La foto di Chiara Ferragni mentre Fedez rivela la sua malattia

Chiara pubblica una foto stretta a Federico su un lettino d’ospedale, uno scenario simile lo ricordavamo solo in relazione alla nascita dei loro figli, ma questa volta il motivo di fondo e l’atmosfera non hanno nulla a che fare con la gioia e la positività delle nascite: “Avevamo paura per tutto: la sua diagnosi, il suo intervento chirurgico, la sua guarigione, la nostra vita e la situazione della nostra famiglia. L’operazione di martedì è andata bene, ora si sta riprendendo e speriamo che questo sia solo un brutto ricordo che ci ha insegnato, ancora una volta, l’importanza di godersi la vita al massimo, tutti i giorni”, scrive la Ferragni per accompagnare la foto scattata lunedì.