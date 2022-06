Divieto della Regina Elisabetta II per Harry e Meghan

A quasi un anno esatto dalla sua nascita, la piccola Lilibet Diana ha incontrato per la prima volta la sua bisnonna. Un’occasione importante per la secondogenita del principe Harry e Meghan Markle che, secondo le indiscrezioni di corte, sarebbe stata minata da un divieto della Regina Elisabetta.

Il veto, un categorico ed imperativo “No” da parte di Sua Maestà, riguarda la presenza di un fotografo privato che potesse documentare l’importante evento.

Niente foto: il divieto della Regina Elisabetta II

La stampa estera riferisce del divieto della Regina Elisabetta II, una condizione che la stessa avrebbe imposto al duca e alla duchessa del Sussex. Harry e Meghan avrebbero voluto portare all’incontro un fotografo personale ed immortalare quell’evento così importante per la loro famiglia. Ma le cose non sono andate come avrebbero voluto.

La Regina ha sì incontrato la nipotina omonima (Lilibet “Lily” è il soprannome che la famiglia reale usa per la monarca) ma ha vietato la presenza di un fotografo.

“Harry e Meghan volevano un fotografo privato presente all’incontro. Tuttavia, a causa dei timori che i Sussex avrebbero condiviso le immagini con le reti televisive statunitensi, si dice che la regina abbia detto loro: “no chance”.

Lo riferisce il quotidiano inglese Express, una motivazione plausibile dati i trascorsi non propriamente pacifici tra la famiglia reale e i duchi del Sussex.

Il primo compleanno di Lilibet Diana

Come riportato dalla stampa inglese, il succitato incontro familiare è avvenuto giovedì 2 Giugno, due giorni prima del compleanno della figlia di Harry e Meghan. Lilibet Diana ha difatti spento la sua prima candelina lo scorso 4 Giugno, durante una piccola festa “casalinga” tenutasi al Frogmore Cottage di Windsor.

Grandi assenti al privato evento i componenti della famiglia reale, in particolar modo Kate e William che hanno dovuto declinare l’invito per un impegno ufficiale di corte. I duchi di Cambridge hanno dato la precedenza ai loro obblighi regali che, proprio in quella giornata, erano previsti a Cardiff.

Presente invece il fotografo e amico di famiglia Misan Harriman che ha scattato diverse foto alla festeggiata, poi rese pubbliche sul profilo Instagram ufficiale della fondazione di Harry e Meghan.