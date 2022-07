Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: è ufficiale

Francesco Totti e Ilary Blasi si separano? La notizia ha iniziato a circolare nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 11 Luglio 2022; le varie testate giornalistiche hanno segnalato come momento decisivo le 19:00, orario designato per l’uscita di un comunicato stampa congiunto che avrebbe ufficializzato la fine di uno dei matrimoni più invidiati e chiacchierati dello star system.

Dagospia annuncia la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi

La fine del matrimonio tra l’ottavo re di Roma e l’ex letterina di Passaparola è stata data in anteprima dal sito Dagospia, il portale web curato da Roberto D’Agostino. Sullo stesso si legge:

“Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale”.

Stando a quanto scritto sul sito “Repubblica”, l’ora “X” sarebbe stata fissata per le 19:00, una separazione che i media sembravano attendere da tempo, più volte annunciata a mezzo stampa ma mai confermata dai diretti interessati che, al contrario, smentivano categoricamente proseguendo nel loro sogno d’amore. Almeno fino ad ora!

Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: il comunicato ufficiale

Poco dopo le ore 21:00 l’ANSA pubblica il tanto annunciato (dalla stampa) comunicato di separazione. Queste le parole di Ilary Blasi diffuse attraverso la sua agente:

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”.

Anche l’ex capitano della Roma chiede rispetto per la sua famiglia ma soprattutto per i figli. Queste le sue parole:

“Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”.

Ilary e Francesco: la fine di una favola

Era il 19 giugno del 2005 quando una giovanissima e commossa Ilary Blasi attraversava la navata della Chiesa dell’Aracoeli di Roma per raggiungere sull’altare un emozionato Francesco Totti. L’evento, il matrimonio dell’anno, fu trasmesso in diretta su Sky e i ricavati devoluti in beneficenza. Dalla loro unione nacquero poi 3 figli: Cristian (6 novembre 2005), Chanel (2007) e la piccola Isabel (2016).

Un sogno d’amore durato 17 anni, un amore sul quale negli ultimi anni pendeva una pesante spada di Damocle pronta a segnarne l’irrimediabile fine, troppo spesso annunciata ma mai concretizzata. Almeno fino ad ora!