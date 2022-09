Il ritorno a scuola dopo le vacanze estive può essere traumatico, tanto per mamma e papà quanto per i figli. Durante l’estate e lontani dai banchi di scuola i bambini e i ragazzi “perdono regolarità”; si affezionano ai ritmi più lenti di un apprendimento fatto di esperienze, sensi e corpo; beneficiano della presenza e della disponibilità maggiore dei genitori e godono dell’opportunità di assecondare i bisogni senza orari, impegni o obblighi.

Ma a Settembre la sveglia torna a suonare puntuale di primo mattino e la campanella segue a ruota! Allo stesso modo ritornano a gravare su mamma e papà orari, impegni e doveri lavorativi.

Come aiutare bambini e ragazzi ad affrontare il ritorno a scuola: 10 consigli pratici

La scuola non è una minaccia , pertanto non prospettate mai il ritorno a scuola come una “punizione”.

, pertanto non prospettate mai il ritorno a scuola come una “punizione”. Mettetevi in ascolto lasciando ai figli la possibilità di verbalizzare, o comunque esprimere, le proprie emozioni circa il ritorno a scuola.

lasciando ai figli la possibilità di verbalizzare, o comunque esprimere, le proprie emozioni circa il ritorno a scuola. Dinnanzi ai dubbi e alle paure dei bambini, siano esse legate alle maestre, ai compagni, ai professori o allo studio, date sempre risposte chiare, vere e misurate all’età del bambino e alle sue competenze . In modo particolare, nel farlo non caricate mai bimbi e ragazzi di aspettative.

. In modo particolare, nel farlo non caricate mai bimbi e ragazzi di aspettative. Valorizzate la scuola parlandone come di un’esperienza positiva.

È compito di noi adulti dissimulare le paure e educare i figli a vedere il bicchiere mezzo pieno. La scuola è incontro, scoperta, fratellanza e queste esperienze emotivamente coinvolgenti, sia per fascino che per suggestione, hanno il potere di minimizzare, o quantomeno ridimensionare, la paura dei compiti, l’ansia dei voti e il disagio che viene dalla rievocazione del suono della sveglia, puntuale e pungente ogni mattino.

Qualunque età abbia il bambino e qualsiasi scuola frequenti, la perduta regolarità è il primo ostacolo da superare per un ritorno a scuola senza stress: rientrate a casa qualche giorno prima della data prevista per il ritorno in aula.

Al bambino e al ragazzo, ma anche a noi come genitori, serve un tempo di riequilibrio per anticipare gradatamente l’ora del risveglio, riportare quella di pranzo e cena in una routine conforme agli impegni quotidiani e calare l’intera famiglia nelle vecchie abitudini.

Ritorno a scuola dopo le vacanze – Diritto d’autore yacobchuk ©123RF.com con licenza d’uso

Non solo scuola, il valore della socialità

Indipendentemente da quanti anni abbia vostro figlio e soprattutto se già conosce i suoi compagni di classe, è una buona idea favorire la risocializzazione dei bambini e dei ragazzi con quegli amici con cui trascorrerà l’anno scolastico. Questo incontro può essere l’occasione per sollecitare nel bambino e nel ragazzino la voglia di rintrecciare rapporti e amicizie sui banchi scolastici.

Non solo scuola, il valore della Domenica

Abbiate cura del valore della Domenica.

Nelle famiglie in cui lavorano entrambi i genitori, la domenica, ancora più del sabato, può diventare una vera trappola perché rischia spesso di trasformarsi nel “giorno dell’anticipo”, ovvero il giorno in cui i ragazzi anticipano i compiti, la mamma il bucato e il papà quella riparazione necessaria o quel lavoretto urgente. Stabilire, al contrario, che la famiglia si ritroverà nella sacralità della domenica, giorno di pausa e svago condiviso, può essere uno sprone importante per un sereno ritorno a scuola.

Consigli per il rientro a scuola dei bambini più piccoli

Con riguardo al bambino piccolo, quando il bimbo assume la consapevolezza che la scuola è dei grandi “frequentarla con orgoglio” diventerà un modo per dimostrare di non essere più piccoli e, di conseguenza, per affermare se stessi emancipandosi dai genitori.

“frequentarla con orgoglio” diventerà un modo per dimostrare di non essere più piccoli e, di conseguenza, per affermare se stessi emancipandosi dai genitori. Il disegno, le filastrocche e le fiabe possono rappresentare un canale di adattamento e metabolizzazione dell’idea della scuola, ovviamente ciò vale quando il bambino è piccolo e, a maggior ragione, quando si ha a che fare con l’inserimento dei bambini nei primi cicli scolastici.

possono rappresentare un canale di adattamento e metabolizzazione dell’idea della scuola, ovviamente ciò vale quando il bambino è piccolo e, a maggior ragione, quando si ha a che fare con l’inserimento dei bambini nei primi cicli scolastici. I bambini piccoli possono non essere abituati al distacco dai genitori oppure l’estate può averli legati fortemente alle figure di riferimento tanto da indurli a soffrire il distacco, in questi casi è di fondamentale importanza abituare il bambino a separarsi da mamma e papà. Affidarlo ai nonni per pochi minuti prima e per qualche oretta dopo è, per esempio, un buon modo per evitare che la permanenza a scuola venga vissuta male sin dal primo momento, ovvero dal momento dell’ingresso (trauma da separazione o da distacco).

Stress da ritorno a scuola, come gestirlo

Non è raro che i genitori si interroghino sul come far passare o quantomeno contenere l’ansia da rientro a scuola di bambini e ragazzi, come se l’apprensione fosse solo loro o, peggio, come se dipendesse da una risposta immatura dei bambini.

Una fisiologica “ansia” per il rientro a scuola può essere normale ed è un’emozione, ovvero un insieme di risposte a uno stimolo complesso: incontrare un nuovo ambiente, nuove persone, subire la pressione di aspettative familiari e sociali, intraprendere l’avventura sempre complessa e impegnativa della conoscenza. Quello che non si considera è che la risposta dei figli spesso dipende da come i genitori organizzano l’ambiente intorno a loro, e non solo da un punto di vista materiale. Qui valgono, tra i consigli dati poc’anzi, soprattutto quelli legati alla positiva valutazione della scuola: la scuola non è né una punizione né una minaccia ed è un’esperienza di crescita e socializzazione.

Talvolta si sottovaluta che lo stress da rientro a scuola interessa anche i genitori, magari soprattutto loro: dovranno cambiare i ritmi quotidiani, peraltro torneranno ad essere quelli frenetici del “facciamo tardi!”; ritornerà l’impegno pomeridiano dei compiti; gli accompagnamenti a calcio, a danza e in piscina e il dispendio di energie fisiche e mentali che ne consegue, questo incide fortemente sugli adulti e sul oro modo di approcciare al cambiamento che il ritorno a scuola determina. Abbiate cura, quindi, di vivere, voi per primi, il ritorno alla routine con pazienza e gradualità.

Preservare la sacralità della domenica ci ricorda, tra l’altro, che il resto dell’anno, oltre l’estate, non è solo scuola e lavoro, esso può essere riempito di “esperienze familiari” anche da progettare insieme. La progettazione delle cose defaticanti e belle è un buon cuscinetto alle fatiche quotidiane e un buon modo per “educare il pensiero positivo”.