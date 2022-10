Mutande assorbenti: come funziona lo slip da ciclo 

La crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale, nonché verso un’economia domestica sempre più oculata, che fa di necessità virtù, hanno concorso alla diffusione di sistemi alternativi all’assorbente usa e getta. Così mutande assorbenti o slip da ciclo mestruale lavabili, coppetta mestruale e assorbenti lavabili si stanno facendo sempre più strada.

Cosa sono le mutande assorbenti

Descrivere le mutande assorbenti è semplicissimo: si tratta di comuni mutande che nella zona centrale, esattamente nell’area dove usualmente si appoggia l’assorbente usa e getta, presentano un rinforzo in più strati.

Il rinforzo è, di fatto, l’alternativa all’assorbente. La sua presenza rende le mutande più pesanti, ma non più scomode di uno slip su cui viene montato l’assorbente da ciclo usa e getta, anzi, il rinforzo dello slip da ciclo è pensato per adattarsi all’anatomia del corpo femminile.

Le mutande assorbenti sono disponibili sul mercato in differenti modelli, esistono anche le culotte da ciclo.

Per affacciarsi a questo mondo eco-green degli slip mestruali lavabili, Vita da Mamma ha scelto di provare i Period Panties di Lovable. Questo blog post e questa attività non sono sponsorizzati, ma nascono da una scelta individuale e sono frutto di un acquisto su Amazon del tutto personale. Ho scelto di affrontare questo cambiamento nell’ottica di una prospettiva del vivere più Green, economica e sostenibile rispetto agli assorbenti usa e getta.

mutande mestruali ©Vitadamamma prova prodotto #provatopervoi

Come funzionano le mutande assorbenti

Le mie mutande assorbenti ciclo presentano, nell’area rinforzata, 4 strati. Faccio una precisazione: le uso come termine di paragone e esempio solo per dare a voi lettrici e mamme della community una testimonianza concreta della pratica con gli slip da ciclo.

Tuttavia, a fronte di approfondimenti e ricerche compiute in rete, mi sento di sostenere che le mutande da ciclo sono, almeno nella struttura, tutte similari, quello che fa, certamente, la differenza in fatto di resa sono i materiali e la loro qualità. Alla stessa stregua preciso che è solo di questi materiali che posso parlare perché queste sono le solo mutande mestruali che io abbia mai acquistato e provato.

La prima perplessità che sorge davanti allo slip da ciclo è legata alle perdite: reggerà i flussi medio-abbondanti e abbondanti? E il rischio perdite: c’è oppure no? I produttori di mutande mestruali ne garantiscono l’assorbimento, giurano che sono a prova di perdita e persino anti-odore in un arco temporale di 12 ore d’uso. Di fatto il rinforzo è costruito con la logica dell’assorbente comune.

Nello specifico le mutande da ciclo che ho deciso di acquistare hanno 4 strati nell’area di rinforzo e sono così distribuiti:

Lo strato superiore, che per facilità comunicativa chiamerò primo strato, è in cotone biologico, è lo strato che entrerà a contatto con la pelle e al tatto appare estremamente morbido. Nei prossimi mesi vi aggiornerò, in calce a questo articolo, sulla tenuta dei tessuti, quindi vedremo insieme se questa morbidezza resisterà al tempo. Il secondo strato è quello assorbente vero e proprio. Quindi il flusso transita dal cotone allo strato assorbente. Il terzo strato è quello impermeabili. È lo strato decisivo per rispondere ai dubbi di noi donne sulla funzionalità delle mutande mestruali, qui si gioca, infatti, la partita del contenimento del flusso: il compito dello strato impermeabile è, appunto, arginare il flusso e impedire perdite; Un ultimo strato di tessuto, il quarto, infine, è quello esterno che promette di essere anti-odore.

Come funzionano le mutande da ciclo con un flusso abbondante del 1° giorno

Il produttore indica come tempo massimo di tenuta delle mutande assorbenti, senza macchie e perdite, 12 ore. Io ho fatto una folle prova del fuoco e ho indossato uno slip per 24 ore, dal momento in cui il ciclo è arrivato, di primo mattino, sino alle 7:00 del mattino seguente. Il mio è un flusso che parte abbondante e vivo sempre 2 giorni impegnativi.

Comunemente il primo giorno sono costretta al cambio delle lenzuola del letto, nonché del coprimaterasso perché, pur indossando un assorbente da notte pulito prima di mettermi a letto, il mio flusso è tale da “esondare”. Con le mutande assorbenti le lenzuola si sono salvate e la tenuta è stata perfetta anche nel giorno della folle prova 24h.

Attenzione: ho tenuto lo slip per 24 ore col solo intento di portare una testimonianza concreta dell’assorbenza di queste mutande da ciclo. Ci tengo a precisare che per igiene e sicurezza in punto di fuoriuscite, gli slip da ciclo vanno indossati per un massimo di 12 ore, come riportato in etichetta. Ciò detto, nemmeno io mi sarei mai aspettata che reggessero così bene.

Come funzionano le mutande da ciclo con un flusso abbondante del 2° giorno

Personalmente preferisco mantenere nel corso del secondo giorno ancora le mutande per ciclo abbondante, il mio secondo giorno è di norma caratterizzato da un flusso che resta importante. Nessuna fuoriuscita e massimo confort, questa la sintesi della mia esperienza.

Come funzionano le mutande assorbenti nei giorni dal 3° in poi

Dal terzo giorno lo slip da ciclo per flusso medio è più che sufficiente. Va detto che questo modello è più leggero, in punto di comfort d’uso e vestibilità, però, non cambia quasi nulla. Personalmente sono molto insofferente agli assorbenti tradizionali, li tollero piuttosto male e vado soggetta ad irritazioni, con le mutande assorbenti ci sono stati momenti in cui ho dimenticato di indossarle. Sin ora, nessun arrossamento né prurito e questa per me è una vera svolta.

Per quante ore si può indossare uno slip da ciclo lavabile

Il tempo di tenuta dello slip da ciclo è cruciale nella scelta, le donne che lavorano o che per diverse esigenze restano fuori casa per molte ore consecutive devono fare i conti coll’eventuale problema del cambio. Cambiare uno slip da ciclo pretende, soprattutto nella stagione fredda, di svestirsi quasi completamente e questo può rappresentare un inconveniente rispetto alla facilità di cambio dello slip comune.

Come lavare le mutande assorbenti

Gli slip da ciclo sono sicuramente più delicati di una mutandine di cotone, tenetene conto nella pratica del lavaggio e soprattutto se desiderate che le vostre mutande da ciclo durino. Io ho acquistato 3 mutande per ciclo abbondante e una per ciclo medio, quest’ultima la adopero negli ultimi giorni di ciclo o quando so che potrebbe arrivarmi il ciclo e, tuttavia, devo restare fuori casa per molte ore.

In fatto di lavaggio nulla cambia: le mutande assorbenti si lavano tutte nello stesso modo: dopo averle usate è consigliabile sciacquarle sotto un flusso di acqua fredda perché scarichino, potete anche lasciarle a bagno in una bacinella, il che fa risparmiare acqua.

Si possono lavare in lavatrice ma senza ammorbidente. Io consiglio un ciclo di lavaggio delicato, un sapone neutro e suggerisco di strizzarle a mano.

Non si deve usare l’asciugatrice, gli slip mestruali vanno asciugati all’aria. Personalmente consiglio di stenderli in orizzontale sullo stenditoio (almeno per le prime ore di asciugatura, quando la parte rinforzata è ancora appesantita dall’acqua trattenuta), in questo modo il peso del rinforzo non porterà, per effetto della gravità, lo slip verso il basso rischiando, nel lungo termine, di danneggiarne la tenuta e l’elasticità.

Mutande assorbenti, come si lavano? Consigli ©vitadamamma prova

Per quella che è la mia esperienza, consiglio di prestare massima attenzione al primo step del lavaggio: è bene che le mutande scarichino tutto (o quasi) il sangue assorbito. Nell’area del rinforzo mettete un pò di sapone liquido neutro e effettuate un breve prelavaggio prima del ciclo in lavatrice. Consiglio questa accortezza per massimizzare la resa del lavaggio e l’igiene, ciò eviterà, inoltre, che nella zona più delicata restino tracce di sporco.

Quanti slip da ciclo dobbiamo comperare?

I tempi di asciugatura incidono sul numero di mutandine che dobbiamo avere a disposizione per coprire efficacemente i giorni di mestruo. Un singolo slip può essere indossato per 12 ore: tenendo conto del giorno di ciclo e del nostro tipo di flusso, il produttore dei miei slip da ciclo assicura una valida tenuta per questo tempo, pari a mezza giornata.

Tuttavia le mutande devono asciugare all’aria e, ovviamente, la presenza del rinforzo allunga i tempi, specialmente d’inverno. Asciugando le mutande in casa, mentre fuori piove, sono necessari 2 giorni circa. All’aria lo slip si asciuga, invece, in circa 24 ore. Ovvio che l’incidenza dei fattori ambientali rende questi intervalli di tempo variabili.

Ciò considerato non possiamo avere meno di 4 mutande mestruali. Con 4 slip dobbiamo essere disposte a lavare subito le mutande che utilizziamo, fosse anche necessario lavarle a mano.

Quanto durano le mutande assorbenti?

Rispondere a questa domanda è propedeutico al computo del risparmio. I produttori garantiscono una efficace durata per 2 anni: 24 mesi di ciclo.

Quanto costano le mutande assorbenti

Per parte mia ho acquistato su Amazon una confezione doppia di due slip mestruali per flusso abbondante a 45,90 euro. A questa ho aggiunto due paia di slip mestruali acquistati singolarmente: uno per flusso abbondante e uno per flusso medio, da usare dopo il terzo giorno di ciclo o nell’attesa del ciclo, ove necessario. I due slip mi sono costati complessivamente 39,80 euro (meno del pacco doppio poiché li ho trovati in offerta a 19,90 euro ciascuno). La spesa complessiva che ho affrontato è stata di 85,70 euro, dividendo la cifra per 24 mesi ottengo il costo mensile di 3,57 euro al mese.

Quanto si risparmia con le mutande assorbenti

Mediamente un pacco di assorbenti cosata 2,50 euro e ad ogni mestruo occorrono minimo 2 pacchi con una spesa complessiva di minimo 5 euro. In un anno si spendono almeno 60 euro.

Nel tempo di due anni, che abbiamo usato come riferimento per il il computo della spesa sostenuta per gli slip mestruali, gli assorbenti tradizionali ci costano 120 euro. A fronte degli 85,70 di cui sopra, possiamo dire che le mutandine mestruali ci hanno fatto risparmiare 17,15 euro l’anno. Il risparmio, almeno acquistando le Lovable Period Panties, non è quindi enorme.

Trattando con cura gli slip e facendoli durare per tre anni, anziché per due (cosa che personalmente ritengo possibile), il vero risparmio arriverebbe al terzo anno d’uso, quando, a costo iniziale ammortizzato, si risparmierebbe l’intera spesa per gli assorbenti tradizionali, ovvero 120 euro.

Al di là del risparmio, personalmente resto fedele a questa scelta che ripeterei perché la partita ecologica e sostenibile non si gioca in solitaria. Ritengo che il risparmio conseguente all’uso di uno strumento alternativo agli assorbenti tradizionali è più che individuale, è ambientale e, quindi, è di tutti. I cicli produttivi e di smistamento degli assorbenti sono gravosi, le mutande mestruali, invece, hanno un impatto ambientale bassissimo se paragonato al ciclo di smistamento di un singolo assorbente.

Mutande assorbenti ciclo, coppetta o assorbenti monouso: a ogni donna la sua scelta

Mutande mestruali o coppetta

Alle coppette mestruali abbiamo dedicato un approfondimento a parte. La scelta tra i due sistemi è molto personale ma ciò che fa veramente la differenza è l’allocazione dello strumento: la coppetta è interna, la mutande assorbente è esterna e questo la rende adatta anche alle ragazzine sin dal primo ciclo.

Le mutande assorbenti sono, dunque, un valido strumento per chi non preferisce un presidio interno o anche per chi ha una pelle particolarmente delicata e irritabile.

La mia esperienza col Period Panties:

Sulla base dell’esperienza vissuta con i miei slip da ciclo, posso dire che non credo di indossare mai più assorbenti o forse succederà solo qualche volta, se e quando le mie mutande da ciclo non si asciugheranno in tempo utile!

Gli inconvenienti reali sono due: la spesa di partenza che resta elevata e i lunghi tempi di asciugatura. Il secondo fattore incide sul primo: asciugandosi lentamente, è necessario avere almeno 4 mutande da ciclo.

Al di là del costo di partenza e della lentezza nell’asciugatura, la vestibilità e straordinaria, la comodità impareggiabile e sopratutto sono delicate sulla pelle il che le rende adatte a chi, come me, è particolarmente sensibile e spesso non tollera i comuni assorbenti. Io ho comperato le mie mutande assorbenti su Amazon, sono distribuite anche nelle farmacie, ma il consiglio migliore è monitorare e attendere un’offerta conveniente.