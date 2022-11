Carlotta Mantovan a Verissimo ricorda Fabrizio Frizzi

Domenica 30 ottobre 2022 Carlotta Mantovan è stata ospite a Verissimo, salotto televisivo di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Conduttrice televisiva, giornalista e seconda classificata a Miss Italia 2001, Carlotta è anche mamma della piccola Stella, la bambina avuta dal compianto marito Fabrizio Frizzi.

Carlotta Mantovan a Verissimo parla del rapporto madre-figlia

“Una mamma che ha vissuto un amore speciale”, così la Toffanin ha presentato Carlotta Mantovan a Verissimo, una donna che ha dovuto lottare contro il dolore della perdita improvvisa del proprio compagno, una mamma che ha saputo ritrovare il sorriso per e nell’amore di sua figlia.

Sorridente e risoluta nell’essere forte e provare a non commuoversi, mamma Carlotta ha parlato del rapporto che nel corso degli anni ha instaurato con la figlia, la bambina avuta il 3 maggio del 2013.

“Stella sa tutto di me, non le nascondo nulla, condividiamo tutto. Abbiamo un bellissimo rapporto e spero che prosegua nel tempo anche quando sarà adolescente”.

Per mamma Carlotta non c’è emozione più grande nel sentir parlare la sua Stella, una piccola adulta che continua a crescere e per la quale prova a dare il massimo nella speranza di essere per lei una brava mamma.

Carlotta Mantovan oggi

Classe 1982, l’ex modella ha conosciuto Frizzi durante il concorso di Miss Italia 2001 diventandone la compagna l’anno successivo. La coppia si è unita in matrimonio il 4 Ottobre 2014, a più di un anno dalla nascita della figlia, una unione che solo la morte ha saputo spezzare.

Fabrizio Frizzi è difatti deceduto il 26 Marzo 2018 dopo esser stato ricoverato d’urgenza presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma per emorragia cerebrale. Il conduttore aveva 60 anni.

“Io sono in una fase “sempre avanti”. Cerco di non mollare mai e di vivere la vita appieno, di fare le cose che mi piacciono nei limiti del possibile, di guardare avanti […] La mia forza è Stella, è il motore della mia vita, la mia positività”.

Carlotta Mantovan a Verissimo: il ricordo di papà Fabrizio

Durante l’intervista la giornalista ha ricordato il marito, lo stesso Fabrizio che oggi ritrova nella loro bambina, sempre più simile al suo papà:

“Lei ha il sorriso, la gioia, l’affabilità di Fabrizio. Lei ha le mani di Fabrizio e ha il corpo di Fabrizio. Posso dire che ha preso il meglio di me e di lui […] Il sorriso di Fabrizio è lo stesso di Stella, con i denti un po’ aperti davanti che per me è la caratteristica. Vedo quel sorriso e vedo Fabrizio”.

Nonostante sia rimasta orfana di padre all’età di 4 anni, Stella ricordo bene il suo papà e, insieme alla sua mamma, lo riscopre ogni giorno nelle piccole cose quotidiane.

“Noi parliamo di Fabrizio sempre, naturalmente. Noi vediamo un prato di fiori gialli e salutiamo papà perché il giallo era il colore preferito di Fabrizio. È sempre con noi; lo vediamo nelle piccole cose che per noi sono enormi […] Stella si ricorda tutto di lui. Ha tantissimi ricordi… è un ricordo che manteniamo costantemente vivo”.

Carlotta Mantovan e la fede

Dopo aver parlato del dolore e della forza che Carlotta ha dovuto a tutti i costi trovare e mostrare nel periodo in cui Fabrizio era più debole e vulnerabile ed in quello successivo la sua morte, Silvia Toffanin nel ha chiesto quale fosse il suo rapporto con la fede. A domanda diretta “Credi in Dio”, la Mantovan ha risposto:

“Prima ero scettica sul fatto di avere dei segnali delle persone che non ci sono più. Oggi ti posso dire che non lo sono certamente più perché ho dei segnali che non sono casualità”.

Senza entrare nel dettaglio, la giornalista ha lasciato intendere di avvertire ancora la presenza del suo amato Fabrizio, un legame così forte che nemmeno la morte è riuscita a spezzare.

La vita di Carlotta Mantova nel sud della Francia

Oggi mamma Carlotta vive insieme alla figlia nel sud della Francia, una scelta non casuale ma, come lei stessa afferma, ben ponderata.

“È stata una scelta difficile, presa non radicalmente. Avevo bisogno di prendermi cura un po’ di me e di Stella, quindi ho deciso di fare una pausa dalla mia vita romana e dalla televisione per rifugiarmi nella natura e prendermi cura di noi due”.

La conduttrice televisiva afferma di stare bene e si dichiara pronta a tornare. Il cammino fino ad ora compiuto sembra averla fortificata ancora di più, trainata dalla forza scaturita dall’amore della piccola Stella.