2 attività di prescrittura per la scuola dell’infanzia  

Le attività di prescrittura sono come piccoli mattoncini posti alla base di un progetto più grande: la casa del saper fare da soli, felicemente e con tutto il proprio corpo, mente e muscoli!

Quelle che Vitadamamma vi ha proposto nel suo speciale “Giochi di prescrittura” (nato in collaborazione con Il Mio Primo Scarabeo), infatti, rappresentano occasioni pratiche di supporto allo sviluppo della motricità fine, all’equilibrio e alla coordinata gestione del corpo nello spazio.

Quando si parla di attività di prescrittura, almeno quando si approccia ad esse con una metodologia montessoriana ed esperienziale, non si tratta soltanto di impugnare la penna e raggiungere la meta della lettera o della parola: lo scopo ultimo è mettere in gioco corpo e mente in una sinergia attiva e propositiva che consente la conquista spontanea di nuove competenze e cognizioni.

In questo articolo, in modo particolare, vi proponiamo 2 esperienze adatte ai bambini dai 3 anni – 3 anni e mezzo fino a oltre i 5-6 anni. Si tratta di attività di prescrittura concretamente finalizzate all’associazione oggetto-parola e all’associazione lettere (morfologicamente riconosciute) – suono prodotto. Usiamo in entrambi i casi tutto il corpo, nella seconda attività di prescrittura cantiamo.

Attività di prescrittura ispirate alle nomenclature del metodo montessoriano

Scegliete un’arena, ovvero un tema da proporre al bambino, per esempio gli animali, oppure la famiglia; noi vi proponiamo l’esempio del pranzo considerandolo un momento molto influente sullo sviluppo dei piccoli e carico di emozioni.

Stampate dei disegni a tema che siano semplici e senza nessuna scritta, selezionateli tenendo conto di due fattori: la riconoscibilità e l’essenzialità.

Quest’ultima può venire meno solo quando una pluralità di elementi è indispensabile per identificare l’oggetto, come nel caso del piatto che vi proponiamo nella nostra gallery (vedi foto): un bimbo piccolo, infatti, è più portato a identificare nell’ovale appiattito un piatto da portata se nel disegno questo contiene del cibo ed è associabile all’atto del mangiare.

Su una seconda copia degli stessi disegni apponete il nome dell’oggetto (Tavolo, Bicchiere, Cucchiaio, eccetera).

In uno spazio grande, il mio consiglio è di giocare sul pavimento, stendete massimo 4 o 5 disegni senza scritta.

Ponete i disegni gemelli, ma con la scritta, in una scatola e chiedete al bambino di trovare le corrispondenze appoggiando sotto al disegno privo di scritta il gemello con la scritta.

Ad ogni appoggio del bambino l’adulto può associare la ripetizione, sempre ben scandita, della parola corrispondente (tavolo, bicchiere, forchetta, eccetera). Questo lavoro di associazione consentirà ai bambini di poter osservare le lettere comprendendo che a ogni oggetto si associa una parola corrispondente per suono e morfologia. Si tratta di un lavoro preparatorio che implica un impegno multisensoriale: vista, udito e movimento nello spazio sono coinvolti.

I bambini più grandi, tra i 5 e i 6 anni, possono essere invitati a un secondo step di gioco: si può chiedere loro di associare alle lettere della parola le tessere de “Il Mio Primo Scarabeo” (link sottotraccia).

Per esempio “P” come piatto o “T” come tavolo, quello che si metterà in essere sarà un alfabetiere di esperienza, movimentato e ludico. Tutto ciò senza contare che i disegni possono essere colorati dai bambini.

Attività di prescrittura ispirata alla margherita delle sillabe montessoriana

La nostra è una margherita per cantare, con delle variazioni rispetto ai tradizionali materiali montessoriani.

Stampate la sagoma della margherita e in ogni petalo collocate quella che è un’unità fonetica (ovvero un’unità di suono) minima, una sillaba (ma, me, mi, mo, mu oppure la, le, li, lo, lu) e invitate il bambino a cantare seguendo i petali.

Stabilite un ordine mentre riproducendo i suoni cantate (possibilmente seguite il senso orario).

L’ordine è importante affinché il bambino tenda a memorizzare una canzoncina e attraverso la stabilizzazione della memoria associ suono a lettera.

Come proposto per le nomenclature, anche le sillabe della margherita possono essere associate alle tessere de “Il Mio Primo Scarabeo” , anche qui questo secondo step di gioco va proposto ai bimbi più grandi (5 anni +).

Portare le lettere nella vita del bambino è un valore aggiunto alla conoscenza del mondo, è questo il messaggio che abbiamo voluto trasmettervi nel nostro progetto di sensibilizzazione alla prescrittura ed è questo il risultato ultimo che si ottiene con la fruizione di giochi educativi.