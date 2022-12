Quando nascerà il figlio di Aurora Ramazzotti

Aurora ha compiuto 26 anni lo scorso 5 Dicembre, questo sarà il suo anno da mamma! Il figlio di Aurora Ramazzotti sarà un maschietto, le settimane di gravidanza si vedono tutte in un pancione vestito di verde Natale, le foto pubblicate su Instagram restituiscono l’immagine della sua felicità.

Con l’ironia che da sempre la contraddistingue, Aurora accompagna le immagini della sua fiorente maternità con una didascalia che fa sorridere: “Il pacco di Natale sono io 🍀🎄”.

L’annuncio ufficiale dalla gravidanza è datato 23 settembre, è arrivato sulla pagina Instagram della diretta interessata e solo dopo che i ruomors si inseguivano già da parecchie settimane.

In che mese nascerà il figlio di Aurora Ramazzotti?

Dinnanzi al pancione che cresce, se lo chiedono in tanti. La data presunta del parto sembra essere fissata tra Marzo ed Aprile. Pertanto Aurore è entrata nel 6° mese (questo per rispondere alla domanda: “Di quante settimane è Aurora Ramazzotti?” Che pure si stanno ponendo in molti)



Dove partorirà Aurora Ramazzotti?

Aurora darà alla luce il suo primo genito nella clinica Sant’Anna di Sorengo, in Svizzera. Ha scelto la stessa clinica dove è nata lei stessa. Mamma Michelle Hunziker, in veste di futura nonna e insieme alle giovanissime zie Sole e Celeste, che invece sono state messe al mondo a Milano, ha accompagnato Aurora a visitare la clinica.

La struttura in cui molto probabilmente verrà alla luce il figlio di Aurora Ramazzotti, si è guadagnata l’appellativo di clinica dei Vip perché è qui che sono nati molti figli di personaggi famosi, tra gli altri anche i cinque figli di Barbara Berlusconi. Sicuramente ha un peso nella scelta anche la riservatezza della location: la clinica si trova su una collina sul lago di Lugano.