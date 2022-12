Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, segreto di coppia: case separate

Il segreto per un matrimonio lungo e duraturo? Dormire in letti separati, evitare di dividere il tetto coniugale e vivere come due fidanzatini che abitano in case separate e si incontrano una volta ogni tanto. Sarebbe questo il segreto di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, celebre coppia insieme da circa un quarto di secolo.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis insieme nella vita e nel lavoro

Classe 1974 lei e 1961 lui, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno iniziato a frequentarsi nel 1997 quando il noto conduttore era impegnato nel programma “Tira e molla”. I tredici anni di differenza non sembrano aver pesato sulla coppia che nel 2002 decide di convolare a nozze. Seguiranno le nascite dei loro tre figli: Silvia, nata nel 2003 con problemi cardiaci, Davide, nato nel 2005, e Adele Virginia (2009) che con mamma Sonia ha tempo fa condiviso il lavoro in un brand di moda per bambini.

Imprenditrice e dirigente di un’agenzia di scouting, la Bruganelli condivide con il marito Bonolis non soltanto il suo privato ma anche la vita lavorativa, una collaborazione che li porta spesso a stare a stretto contatto. Sarà questo il motivo che li ha spinti a vivere separati?

Il segreto di un matrimonio duraturo

Nel corso di un’intervista rilasciata nel settembre 2022 al Corriere della Sera, la moglie di Paolo Bonolis ha rivelato di aver preso una nuova casa, un appartamento non distante da quello del marito dove vivere insieme alla figlia minore, Adele. Una scelta che la stessa imprenditrice ha fortemente difeso in quanto rivelatasi essere fondamentale per la longevità del loro amore e del loro matrimonio.

“Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Stiamo ancora insieme, certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita”.

Dichiarazioni che, com’è facile comprendere, hanno scatenato feroci critiche da parte di chi difende a spada tratta il dovere della coppia di stare insieme sempre, ovunque e comunque. A tali rimostranze la Bruganelli ha invitato a guardare oltre i letti separati e soffermarsi sulla bellissima famiglia allargata che lei e il marito Paolo hanno costruito insieme.

A riprova di quanto detto, Sonia pubblica sul suo profilo instagram una foto inviatale da Candice Hansen, moglie di Stefano Bonolis, figlio che Paolo ha avuto dal suo precedente matrimonio. La giovane neo mamma mostra orgogliosa il piccolo Sebastiano Silvio, secondo nipotino di Bonolis nato il 22 ottobre 2022.

Camere separate: scelta giusta o azzardata?

Bisogna ammettere che viversi 24 ore su 24 il più delle volte può rivelarsi problematico. Non sono rare le coppie che hanno notato un cambiamento nel loro rapporto, divenuto a volte più “pesante” nel passaggio dal fidanzamento al matrimonio o alla convivenza. Vi sono infatti dei casi in cui si dà maggiormente importanza agli spazi della coppia a discapito degli interessi del singolo. Ciò può agevolare l’annullamento della personalità più debole che, di conseguenza, rinuncia alla propria individualità pur di assecondare il partner.

La scelta di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis non fa altro che rivendicare gli spazi personali che, giustamente dosati, donano un nuovo equilibrio alla coppia. Ovviamente non bisogna passare da un estremo ad un altro. Loro hanno scelto una radicale separazione degli spazi, le coppie comuni invece possono più gradualmente ritagliarsi del tempo per sé stessi (un’uscita di tanto in tanto solo con gli amici ad esempio). Ciò che conta è lo scopo: darsi il giusto spazio per far respirare e vivere meglio la coppia.

E voi cosa ne pensate? Voi riuscite a ricavarvi i vostri spazi?