Sfida dei 20 cuori per mettere soldi da parte

Mettere soldi da parte resta difficile per molti, soprattutto nell’ultimo anno. Complice la situazione economico-politica internazionale, infatti, sono aumentati tutti i beni di prima necessità, nonché l’energia e il carburante.

Tuttavia il risparmio resta anche un’azione necessaria per sentirsi al sicuro. Psicologicamente, riuscire a risparmiare equivale a sentirsi in grado di fronteggiare le emergenze. Per esempio: “Ho risparmiato e quindi so che posso comperare le scarpe nuove a mio figlio quando gli crescerà il piede”, il che avviene spesso moto velocemente!

Il risparmio ci restituisce, inoltre, la consapevolezza di essere capaci di gestire il danaro oculatamente. E questo aumenta il nostro senso di responsabilità a tutto vantaggio dell’attenzione con cui rispondiamo alle priorità familiari

Gli effetti benefici del risparmio sul nostro stato d’animo valgono indipendentemente dalla cifra che si riesce a mettere da parte. Anche un piccolo piccolo risparmio può essere di aiuto. Sulla scorta di questa consapevolezza, oggi ti offriamo una sfida di risparmio che puoi modulare sulle tue esigenze.

Sfida di risparmio per mettere soldi da parte in base alle tue possibilità

Scarica il modello dei 20 cuori che Vitadamamma mette a tua disposizione:

Tabella per mettere soldi da parte: sfida dei 20 cuori

Decidi quale sarà il valore di ogni cuore. Il consiglio è quello di dare ai cuori un valore sostenibile in base alle tue possibilità; considera che la cifra stabilita non potrà essere modificata e andrà messa da parte per 20 volte, un a volta per ciascun cuore.

400 euro di risparmio con la sfida dei 20 cuori

Personalmente ho assegnato il valore di 20 euro a ogni cuore.

Una volta stabilito quanto vale ciascun cuore, basterà allegare il modello a una busta e di volta in volta inserire in essa la cifra stabilità. Ad ogni inserimento va cancellato un cuoricino.

Mettere soldi da parte velocemente non è sempre possibile. Questa sfida tiene conto del fatto che non tutti possono gestire settimanalmente un risparmio e pertanto consente di conservare il danaro, cuore per cuore, solo quando si ha la disponibilità concreta della somma stabilita.

Mettere soldi da parte con le sfide di risparmio

Come per ogni piano di accumulo, la vera sfida sta nel non prendere il danaro dalla busta destinata al risparmio. Se non vengono interrotti, questi piani di risparmio funzionano e soddisfano quella che è una necessità comune a tutti: mettere soldi da parte per qualsiasi evenienza.

Risparmiare è difficile! Malgrado ciò, l’esortazione è a provare a farlo con poco perché è un ottimo allenamento alla gestione sempre più mirata delle tue risorse. Inoltre il risultato di un piano di accumulo è enormemente soddisfacente. Buon risparmio a tutti!