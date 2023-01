La verità di Belen: “Ho sofferto tantissimo per Stefano”

La verità di Belen Rodriguez su Stefano De Martino sarebbe una e una sola soltanto: lui ha lasciato lei e non viceversa. Dopo esser stata additata dal pubblico generalista come l’unica responsabile del fallimento del suo matrimonio, la showgirl argentina ha deciso di rivelare cosa è realmente accaduto.

La verità di Belen Rodriguez sulla separazione

Intervistata dal settimanale “F”, magazine edito da CairoEditore che le ha dedicato la prima copertina dell’anno, la showgirl argentina è tornata a parlare dell’amore che da sempre la lega all’ex ballerino napoletano Stefano De Martino.

Dal 2012, anno in cui si sono conosciuti, ad oggi la coppia si è separata due volte, un lungo lasso di tempo durante il quale, a detta di Belen, non hanno mai smesso di amarsi pur frequentando altre persone.

“Io ho sofferto tantissimo per Stefano – ha dichiarato la Rodriguez – Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti.”

Belen rivela che la prima separazione fosse in parte dovuta all’immaturità di entrambi, in particolar modo dal punto di vista lavorativo, nonché alla loro “affollata” relazione:

“Quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26: eravamo due pischelli, per giunta famosi. Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere.”

La verità di Belen: “Non è andata proprio così”

Per anni la showgirl argentina è stata additata come unica e sola responsabile della separazione dal marito, complici soprattutto le relazioni (due: Iannone e Spinalbese) avute poco dopo il distacco da De Martino. Pur ammettendo di essersi allontanata da Stefano per paura di continuare a soffrire, all’affermazione “Pensavo lo avesse mollato lei” ha risposto:

“No, non è andata proprio così. Sembro forte perché in questo mondo devi farti una corazza altrimenti ti mangiano, ma nel mio privato sono molto cucciola, molto generosa. Mi chiedi una cosa e te ne do mille. Però pretendo altrettanto.”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: un amore tormentato

Belen e Stefano si sono conosciuti ad “Amici di Maria De Filippi” nell’aprile del 2012. Entrambi poco più che ventenni, hanno lavorato a stretto contatto come ballerini del talent show, un incontro divenuto per loro “fatale”. Entrambi impegnati in una frequentazione – lei con Corona e lui con la cantante Emma Marrone – hanno deciso di troncare in modo netto con i rispettivi partner, una notizia che non fu ben accolta dal pubblico.

Nonostante la giovane età e l’impegno da parte di entrambi di accrescere la loro carriera, Belen e Stefano assecondano il loro forte desiderio di diventare genitori. Il 9 aprile del 2013 nasce il piccolo Santigo, il loro successo più grande, l’amore incondizionato che ancora oggi unisce la loro famiglia.

Matrimonio e separazione

Alcuni mesi dopo la nascita del loro bambino, la coppia decide di convolare a nozze. Il 20 Settembre 2013 presso l’Abbazia di Santo Spirito, situata sulle colline del Lago Maggiore, si svolge il matrimonio dell’anno. Belen e Stefano si scambiano le promesse di matrimonio davanti ad uno stuolo di invitati vip e lo sguardo curioso di un piccolissimo Santiago.

L’idillio però non dura molto, il matrimonio da favola infatti non si concluderà, almeno per il momento, con un “lieto fine“. Nel dicembre 2015 la coppia annuncia ufficialmente la separazione a mezzo stampa.

La lontananza permette loro di riflettere e li porta a riprovarci nuovamente nel 2019 salvo poi lasciarsi nel maggio del 2020. Durante questa seconda separazione, quella che Belen considerava definitiva, la showgirl incontra Antonino Spinalbese dal quale avrà una figlia, la dolcissima Luna Marì.

La verità di Belen e Stefano: un amore senza fine

Chiusa anche la storia con Spinalbese, dopo un breve periodo di solitudine la Rodriguez e De Martino decidono di darsi ancora una volta un’opportunità. Nel 2022 infatti tornano insieme sperando, per stessa ammissione della conduttrice, che sia per sempre.

“Io amo questa persona, l’ho sempre amata e non ho mai smesso […] quando ho deciso di chiudere con lui e fare un passo definitivo con un altro – un figlio – escludevo che potessimo tornare insieme […] oggi le dico che mi piacerebbe tantissimo rimanere con Stefano per sempre, sarebbe un super lieto fine”.

E chissà che il lieto fine non sia davvero vicino.