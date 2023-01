Spare: le ultime rivelazioni del principe Harry

Spare: si intitola così il libro autobiografico del duca di Sussex, un “testo bomba” destinato a fare scandalo perché contenente le scottanti rivelazioni del principe Harry sul suo conflittuale rapporto con molti membri della famigliare reale. Uscito in contemporanea nelle librerie di tutto il mondo il 10 Gennaio 2023, il libro ha già diviso l’opinione pubblica.

Spare: autobiografia del principe Harry

Sposato con l’attrice statunitense Meghan Markle dal 19 maggio 2018, il principe Harry ha ufficialmente rinunciato agli incarichi pubblici della famiglia reale nel Gennaio 2020, diventando così finanziariamente indipendente. Ormai libero dalle costrizioni di palazzo – la coppia si è trasferita in Nord America dove attualmente lavora e cresce i due figli – Harry ha cercato più volte di “esorcizzare” pubblicamente il suo passato. Non ultima la docuserie Netflix “Harry e Meghan” in cui duca e duchessa illustrano quella che è la loro verità.

Spare, che si traduce in “ruota di scorta” o “pezzo di ricambio”, segue la stessa linea di pensiero della docuserie, l’autobiografia infatti raccoglie la verità di Harry figlio, fratello e nipote. Il volume ripercorre i primi 38 anni di vita del quinto erede al trono del Regno Unito:

l’infanzia vissuta a palazzo,

la morte prematura della madre Diana,

la turbolenta adolescenza vissuta tra rigide regole di corte e scandalosi colpi di testa;

l’amore contestato per Meghan Markle.

L’erede e la riserva

Tra le rivelazioni del principe Harry si parla di un erede e della sua riserva. In Inghilterra infatti si utilizza l’espressione “The heir and the spare” per riferirsi in modo informale ai primi due figli di un monarca. Nello specifico si parla del primo erede al trono (heir) e del secondo, ossia la sua riserva (spare).

Deciso a combattere quelli che sono i suoi mostri, passati e presenti, nel suo libro di memorie il duca di Sussex non ha risparmiato il fratello maggiore, il principe William. Nel descrivere il suo ruolo di secondo figlio infatti Harry non utilizza parole o espressioni che lascino pensare a lui come ad un “vice”. Non parla di se stesso come della persona che sarebbe dovuta subentrare nel caso in cui fosse venuto a mancare il primogenito, al contrario. L’utilizzo della parola “spare” è mirato a sottolineare il suo destino di “pezzo di ricambio”.

“Io ero l’ombra, il sostegno, il piano B – riporta Vanity Fair come citazione del libro – Ero venuto al mondo nel caso fosse accaduto qualcosa a Willy, ero stato convocato come rinforzo, distrazione, diversione. Magari un rene, una trasfusione di sangue oppure un frammento di midollo spinale. Tutto questo mi era stato esplicitato da quando ho memoria, e ribadito regolarmente da allora”.

Sempre in riferimento all’uso dell’associazione heir/spare, Harry ha raccontato di un episodio avvenuto alla sua nascita di cui è venuto a conoscenza quando aveva circa 20 anni.

“Ho saputo della presunta frase che papà avrebbe detto a mamma il giorno della mia nascita: “Splendido! Adesso mi hai dato un erede e una riserva: il mio lavoro è finito”. Probabilmente era una battuta. Ma, d’altro canto, si dice che pochi minuti dopo essersi esibito in questo siparietto comico mio padre abbia incontrato la sua amichetta”.

Le rivelazioni del principe Harry sul matrimonio di William e Kate

Nel suo libro scandalo Harry non ha di certo risparmiato i suoi familiari, incalzando in particolar modo sul controverso rapporto con il fratello maggiore, l’erede al trono. Diversi gli aneddoti che li riguardano, tra cui alcuni episodi accaduti durante il matrimonio tra William e Kate.

Stando alle parole del principe Harry, la mattina del royal wedding (era il 29 Aprile 2011) lo sposo puzzava di alcol, rum per l’esattezza, lo stesso che aveva bevuto la sera prima delle nozze in compagnia di amici. L’odore emanato dall’erede al trono sarebbe stato talmente forte da costringere il duca ad abbassare i finestrini dell’auto sulla quale viaggiavano mentre offriva una mentina al fratello.

Sarebbe stata una farsa anche il suo ruolo di testimone di nozze di William e Kate. Secondo quanto dichiarato dal principe Harry infatti, il fratello avrebbe scelto come testimoni di nozze i suoi migliori amici, James Meade e Thomas Van Straubenzee; furono di fatti questi ultimi a pronunciare il discorso ufficiale durante il ricevimento di nozze.

Tuttavia, al fine di tutelare il privato di entrambi, la famiglia reale incaricò Harry di “recitare” tale ruolo restando accanto al fratello maggiore durante tutta la cerimonia religiosa che si tenne nell’Abbazia di Westminster.

“Willy non voleva che facessi il discorso da testimone” ha dichiarato Harry.

Queste ultime rivelazioni del principe Harry lasciano intendere che la frattura tra i due fratelli sia più radicata di quanto ipotizzato fino ad ora. Il distacco tra i due infatti è sempre stato attribuito alla presenza di Meghan Markle giunta però nella vita del marito molti anni dopo il succitato matrimonio.