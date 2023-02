Siamo abituati a dare alla festa di San Valentino una connotazione romantica preconfezionata: è la festa degli innamorati intesi come coppia e parti di una relazione a due. Questo stereotipo (sociale e commerciale) riduce il 14 Febbraio alla festa dei genitori tagliando fuori i bambini.

San Valentino, invece, può essere l’occasione per pensare all’amore in una prospettiva più grande capace di includere l’amore familiare nella sua definizione di reciprocità.

L’amore familiare è un fluire di emozioni coinvolgimenti che fanno di chi “vive sotto lo stesso tetto” una unità: la famiglia.

Ma che cosa comporta e come si esprime questo amore fluido e coinvolgente? Vitadamamma prova a spiegarlo attraverso 3 film d’amore da vedere su Netflix a San Valentino.

Serata cinema a San Valentino per coinvolgere tutta la famiglia

A margine di questi nostri suggerimenti, ci tengo a precisare che seppure l’articolo si intitola “Film d’amore da vedere su Netlix a San Valentino”, a condizione che abbiate Netflix, questa serata cinema non deve necessariamente consumarsi nel giorno della festa degli innamorati. La ricorrenza è solo un pretesto per parlare d’amore tutti insieme e i film sono uno spunto di riflessione, un’occasione di dialogo empatico e di conoscenza.

Tutte le famiglie dovrebbero concedersi una serata cinema casalinga di tanto in tanto!

Film d’amore da vedere su Netlix a San Valentino: La famiglia Willoughby

“Il desiderio dei piccoli Willoughby era avere una famiglia normale, ma ai loro amorevoli genitori non restava amore da dargli”, preparatevi a uno storia senza il classico lieto fine, anzi con un finale “spietato”, come direbbe Jane, la secondogenita della famiglia Willoughby.

Il film d’animazione è una commedia per famiglie molto lontana da qualsiasi stereotipo di genere. Netlix lo classifica come 7+ ma dopo averlo visto gli adulti potrebbero definirlo come un film per genitori. Infatti ha molto da insegnare alle mamme e ai papà al punto da imporre, più che stimolare, una riflessione importante sulla cura familiare.

La famiglia Willoughby: qualcosa di più senza spoiler su questo film per tutta la famiglia

Senza fare spoiler, il film si concentra sul bisogno d’amore dei 4 figli della coppia: Tim, Jane e i due gemelli Barnaby e Barnaby. Ebbene sì, i gemelli portano il medesimo nome e hanno un solo maglione da condividere, del resto “ai loro genitori non restava amore da dargli”, persino la scelta di un doppio nome era troppo, come era troppo sfamarli o subirne i “bisogni bambineschi”.

L’intero film ruota intorno al tentativo dei bambini di liberarsi dei genitori: meglio orfani e soli che prigionieri di una mamma e di un papà incapaci di amare, chiusi in una “casa di altri tempi” che rappresenta la sola radice che possiedono e la prima rinuncia che dovranno compiere per conoscere il mondo.

Questa ricerca della libertà si trasformerà, però, nella scoperta dell’amore e della generosità. Di fatto, questi sentimenti positivi e buoni si palesano presto: i bambini Willoughby ne sono permeati malgrado non abbiano ricevuto cure dai loro genitori. E ciò a dimostrazione del fatto che l’amore abita i bimbi e le famiglie sin dalla loro nascita.

Insomma, la vita potrà anche provare a negare l’amore ma esso è un sentimento, una connotazione dell’animo umano e persino un bisogno che in qualche modo emerge naturalmente.

I piccoli Willoughby ve lo dimostreranno in 1ora e 32minuti di emozioni e divertimento grottesco e fuori dagli schemi.

Film d’amore da vedere su Netlix a San Valentino: Over The Moon – Il fantastico mondo di Lunaria

Siamo abituati a pensare alla famiglia come romanticamente eterna, ma la vita può tradire l’aspettativa del “per sempre”, così, quando il dolore di una perdita trafigge il cuore, andare avanti diventa una necessità.

In questo film d’animazione il lutto ha un ruolo centrale, ma ciò che stupisce è l’amore capace di sopravvive al più profondo dolore.

In modo diverso, i vari personaggi centrali della storia vivono la sofferenza di un lutto personale, intimo, dolorosissimo e scoprono l’opportunità di andare avanti attraverso l’intervento degli altri. Ciascuno afferra una mano che gli viene tesa e, in questo intreccio di sentimenti, i diversi protagonisti divengono tutti parte di un percorso alla ricercare la felicità.

Over The Moon: qualcosa di più senza spoiler su questo film d’amore da vedere a San Valentino con i bambini

Senza fare spoiler, “Over The Moon” è un film d’amore da vedere su Netflix a San Valentino perchè dimostra come i legami affettivi non siano solo giustificati da ragioni di sangue.

Netflix lo classifica come un film per tutti e di fatto lo è. 1 ora e 40 minuti di film di cui possono godere anche i bambini più piccoli che nello sbarco su Lunaria saranno incantati da musiche, danze, colori e magici effetti capaci di smorzare la “tensione” di un tema così importante come la perdita.

Il dolore non ci insegna solo a sopravvivere, ci insegna a non rinunciare alla felicità e questo è possibile recuperando l’amore vissuto, condiviso e partecipato oltre, prima, dentro e dopo la sofferenza stessa. Del resto l’amore non soccombe alla morte.

Mini serie per tutta la famiglia da vedere su Netlix a San Valentino: Lost Ollie

Se avete amato Toy Story non potete rinunciare a vedere “Lost Ollie”!

Lost si traduce col termine perduto; considerata la natura stessa di Ollie, un coniglio di stoffa con un sonaglino al posto del cuore, e tenuto conto del fatto che è il miglior compagno di giochi di un bambino, Billy, appare subito chiaro quanto il titolo e il contesto possano evocare Toy Story senza, però, doppiarlo o ricalcarlo in alcun modo.

Come Toy Story, anche questo è un racconto di dedizione e lealtà: Ollie si è perduto e combatte lungamente per ritrovare Billy, lo fa recuperando ricordi e sentimenti. La sua impresa non è banale: ha un messaggio molto molto importante da riferire al suo amico e sa di essere il solo a poterglielo consegnare. Questa missione, con il suo spirito d’amore, spingerà il pupazzo oltre le proprie forze.

“Sognare” è un diritto dei bambini, educarli a non rinunciare a ciò che i sogni insegnano è un dovere dei genitori.

Lost Ollie: qualcosa di più senza spoiler su questa miniserie

Nei 4 episodi di “Lost Ollie” assistiamo alla declinazione di moltissimi sentimenti umani trovando conferma del fatto che l’uomo non può essere sempre felice e nemmeno riesce sempre ad essere così nobile da sostenere la felicità altrui.

Ollie accompagna un bambino nel dolore e prova ad alleviarlo ma la crudeltà umana determina il resto della storia.

Il pupazzo viene violentemente separato dal suo amico Billy e per tutto il corso dell’impresa che riporterà Ollie a casa, sentimenti e battiti del cuore, anche quelli apparentemente più banali e scontati, dimostrano il loro potere, ovvero la capacità di fare la differenza e segnare ciascun percorso di vita.

Siamo ciò che abbiamo amato; siamo il risultato dei nostri errori e dei nostri sacrifici; siamo inscindibili dall’amore che abbiamo ricevuto! La vita può tradirci, ma non per questo toglierci il bene che ci ha alimentati.

Netflix classifica la mini serie come 7+, certamente è una serie che si presta a una profonda riflessione sull’amore familiare e che merita di essere vissuta con l’accompagnamento dei genitori. In base alla sensibilità dei bambini e con la guida delle mamme e dei papà, personalmente ritengo “Lost Ollie” adatto a una visione anche a partire dai 6 anni.