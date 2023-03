Aurora Ramazzotti al nono mese di gravidanza parla del bimbo che aspetta

Manca davvero poco ormai! Aurora Ramazzotti al nono mese di gravidanza sembra ormai pronta a diventare mamma. Dopo mesi di silenzio, social e non, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha deciso di raccontare di lei e del suo bambino che presto verrà alla luce.

Aurora Ramazzotti incinta: annuncio inatteso

Protagonista della copertina del n° 12 di Vanity Fair (in uscita il 21 Marzo 2023), la content creator ha ripercorso in una lunga intervista i 9 mesi di gravidanza, iniziando da quella famosa paparazzata rimbalzata sui principali giornali di gossip nell’Agosto 2023:

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti avvistate in una farmacia della Sardegna mentre acquistano un test di gravidanza.

Quel momento ha sancito l’inizio della “caccia alla notizia”, un’informazione che la futura neo mamma non si sentiva ancora pronta a condividere con il mondo intero.

“Ho avuto paura – racconta – Ho saputo che ero incinta ma non ero preparata […] quando è uscita la soffiata del test di gravidanza, ero di sette settimane e ovunque non si parlava d’altro. È stata una botta: non avevo la coscienza per parlarne ai miei amici, figuriamoci agli sconosciuti”.

Aurora Ramazzotti al nono mese di gravidanza racconta i primi mesi della dolce attesa

Una gravidanza cercata e voluta dalla coppia, insomma un bambino fortemente desiderato nonostante la giovane età dei genitori (26 anni lei, 27 lui). Eppure, come capita spesso a molte future mamme, nei primi mesi la paura e i timori di non essere all’altezza hanno preso il sopravvento.

Allontanatasi dai social per non subire la cattiveria degli haters, Aurora ha dovuto fare i conti con le sue insicurezze e le preoccupazioni che, seppur comuni, vengono tenute nascoste per non sentirsi sbagliata.

“Ci sono quelle che adorano essere incinte, come mia madre, e altre, come me, che fanno più fatica: non è stato il periodo idilliaco che mi era stato dipinto, ero emozionata ma anche impaurita […] Se manifestavo questi pensieri, mi dicevano che dovevo essere felice. La gente non accetta che tu possa vivere questa cosa in un modo diverso dall’entusiasmo”.

C’è molta verità in quest’ultima frase, più di quanta ve ne sia in chi racconta la gravidanza come un’esperienza completamente priva di lati negativi. Al contrario, una futura mamma può vivere momenti di paura, può a volte sentirsi triste e affranta, addirittura può piangere e stare male. Ciò non significa assolutamente rifiutare la gravidanza o non amare il proprio bambino, e non bisogna farla sentire in alcun modo sbagliata.

Aurora Ramazzotti al nono mese di gravidanza: maschio VS femmina

Era il 2 Ottobre del 2022 quando Aurora e il fidanzato Goffredo annunciavano il sesso del bebè: it’s a boy.

A tal proposito, nel corso dell’intervista Aurora ha rivelato di sentirsi “non adatta” nel crescere un figlio maschio. Questa paura deriva dall’aver avuto molte più sorelle che fratelli (Sole e Celeste da mamma Michelle, Raffaela Maria e Gabrio Tullio da papà Eros), un’esperienza che sembra averla formata maggiormente verso il genere femminile:

“D’istinto volevo la femmina, non perché avessi una preferenza, ma perché ho paura a crescere un maschio […] Sono una donna, ho visto crescere più sorelle che fratelli, avrei avuto più esperienza. A una bambina potrei insegnare come difendersi da quello che ho affrontato io”.

Malgrado ciò, è consapevole di aver accanto un uomo che lei stessa definisce “una persona incredibile” che la fa sentire amata, al sicuro, il papà ideale per il loro bambino.

Aurora e Goffredo sposi

Insieme da 6 anni, conviventi da circa 3, la coppia non sembra al momento pensare al matrimonio. Aurora spiega di aver ricevuto un anello dal fidanzato, un “promise ring”, ossia una promessa di sostegno reciproco, l’esserci sempre l’uno per l’altra.

Nulla a che vedere con la promessa di matrimonio che, a quanto sembra, non viene ad oggi considerata una loro priorità.

“Direi una stupidaggine se dicessi che sogno l’abito bianco… Mi cringia anche un po’. Qualsiasi cosa succeda, ho già scelto: ho voluto lui come padre di mio figlio, un legame che dura più di qualunque matrimonio”.

Aurora Ramazzotti al nono mese di gravidanza: la scelta del nome

Come già detto, la data presunta del parto si avvicina, i futuri genitori hanno già scelto il luogo della nascita: il piccolo verrà alla luce nella clinica Sant’Anna di Sorengo, in Svizzera. Mamma Aurora ha scelto di dare alla luce il piccolo nello stesso luogo in cui è nata lei, nella terra natale di nonna Michelle.

Per quanto concerne il nome, la scelta non è stata ancora definita. Mentre le indiscrezioni giornalistiche danno quasi per certo il nome Nicolò, Aurora rivela di non averlo mai preso in considerazione e di essere in crisi per questa decisione. Una cosa resta comunque certa: il nome sarà annunciato solo dopo la nascita.

E per quanto riguarda i social? La content creator resta in dubbio, non vuole “nascondere” il figlio (cosa comunque impossibile data la popolarità della famiglia) ma neanche strumentalizzarlo. Il piccolo farà parte della sua vita, non esclude quindi in futuro di inserirlo nei suoi popolari racconti social.