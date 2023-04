Quando è la festa della mamma 2023

Quando è la festa della mamma? La risposta non è scontata come sembra perché trattasi di una festa così detta “mobile”, ossia una ricorrenza civile o religiosa la cui data cambia di anno in anno. Calcolarla però è molto semplice, basta ricordare una banalissima regola: cade nella seconda domenica di Maggio.

Festa della mamma 2023: quando si festeggia

In Italia la festa della mamma 2023 si celebra domenica 14 Maggio, vale a dire la seconda domenica del mese che per tradizione religiosa è dedicato alla Vergine Maria.

Per quanto concerne l’aspetto laico di questa festa invece, in molti Paesi è celebrata mei mesi legati alla primavera (tra Marzo e Giugno), una correlazione metaforica in quanto questa stagione è considerata di rinascita e fecondità.

Quando è la festa della mamma: ricorrenza mobile

Come già chiarito, a differenza della Festa del papà che si festeggia ogni anno il 19 Marzo, giorno dedicato a San Giuseppe, la Festa della mamma non ha una data ben precisa.

Benché riconosciuta come festa laica, in principio si era deciso di celebrare la maternità e la figura della madre l’8 Maggio, giorno della supplica alla Madonna di Pompei. Anche la scelta del mese non è casuale: Maggio è il mese Mariano, ovvero un periodo di 31 giorni interamente dedicati alla Madonna, la mamma di tutte le mamme.

Questa data è stata successivamente cambiata nella meno precisa 2° domenica di Maggio, trasformando così la Festa della mamma in una ricorrenza laica mobile. La variazione sembra sia dovuta a meri motivi commerciali e pratici: è più facile riuscire a riunire tutta la famiglia durante un giorno festivo anziché lavorativo.

Il significato della Festa della mamma

Come detto in precedenza, questa ricorrenza è legata alla figura di Maria, madre di Gesù, una donna umile, devota e pronta al sacrificio, un punto di vista religioso che può essere preso in considerazione anche sotto una prospettiva laica.

Per farlo è fondamentale mettere da parte l’idea commerciale che si ha della festa e considerarne il senso ben più profondo. Dunque niente corsa al regalo più costoso o più alla moda ma dedichiamo il nostro tempo alla conoscenza e al racconto reciproco. Solo così i nostri figli potranno comprendere meglio la figura materna all’interno della famiglia nonché il ruolo della donna nella società.