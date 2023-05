Nomi per bambini: nomi ispirati alle serie Tv

Li chiamano addicted (che letteralmente significa essere dipendenti), sono i fan sfegatati delle serie Tv; io lo sono di Grey’s Anatomy, di The Walking Dead, di This Is Us (niente a che vedere col tentativo di adattamento che hanno sperimentato in Italia) e di Stranger Things. Quelli di noi che sono capaci di immergersi in maratone televisive, che non si fanno mancare gadget identificativi per sottolineare la loro passione, che sono ossessionati dalle previsioni su quanto accadrà nella prossima serie potrebbero anche arrivare scegliere per i propri figli nomi ispirati alle serie Tv.

Nomi ispirati alle serie Tv: nomi per bambini e bambine

Quello di scegliere i nomi ispirati alle serie Tv è un fenomeno già diffuso in America e in Gran Bretagna. Il risultato pratico è già stato statisticato dall’Office for National Statistics, ovvero l’agenzia inglese che i occupa delle attività di censo per l’Inghilterra e il Galles.

Le serie Tv, di fatto, ci fanno sognare, ci presentano eroine ed eroi capaci di cambiare il mondo senza piegarsi dinnanzi a nulla, nemmeno alle catastrofi, alle brutalità e al dolore.

Come non pensare a Maggie Greene eroina della serie The Walking Dead: Lauren Cohan, l’attrice che la impersona, nei panni di Maggie si trasforma da ragazza di campagna in mamma pronta a tutto pur di restituire un mondo migliore a suo figlio e ai figli che verranno.

Arizona di Grey’s Anatomy dedica tutta se stessa a salvare le vite più piccole e giovani del mondo sin da quando la sfortuna le coglie nell’utero materno. E per parte sua si lascia definire dall’amore per la vita, infatti rinasce pur rinunciando a una parte di sè dopo aver perduto una gamba. In questo momento della serie, il dolore che Arizzona soffre nell’accettazione e nella ripresa è totale, profondo e vero. Il personaggio restituisce a tutte le donne che in lei si impersonano la verità sul nostro essere profondamente potenti e intimamente fragili.

Una citazione la merita anche Lorelai di Gilmore’s Girl una donna diventata mamma quando ancora era una bambina. Malgrado ciò, Lorelai riesce a strappare sempre un sorriso con la sua ironia dimostrando che la vita dipende anche dal come decidiamo di viverla.

I nomi ispirati alle serie Tv più gettonati

Tra i tanti i nomi tratti dalle serie televisive, quelli de Il Trono di Spade sono stati di grande ispirazione per le mamme e i papà britannici e americani. Non è un caso che in concomitanza col successo della serie siano state registrate all’anagrafe molte Arya.

Nella serie Arya Stark appartiene alla nobile Casa Stark, è la terza figlia di lord Eddard Stark e lady Catelyn Tully.

Questa attrazione verso i nomi provenienti da serie, film e cartoni animati dipende dall’influenza della cosiddetta cultura pop, inutile dirlo: ne siamo tutti permeati.

Anche i nomi Elsa e Anna hanno vissuto un momento d’oro grazie al fenomeno cinematografico dei film di animazione della Disney, perciò anche Frozen h fatto la sua parte in questo senso.

34 nomi femminili ispirati alle serie Tv

Amelia (Grey’s Anatomy) Andrea (The Walking Dead) April (Grey’s Anatomy) Arizona (Grey’s Anatomy) Arya (Il Trono di Spade) Callie o anche Kallie (Grey’s Anatomy) Carina (Grey’s Anatomy) Carol (The Walking Dead) Cristina (Grey’s Anatomy) Cora (Downton Abbey) Deja (This Is Us) Edith (Downton Abbey) Ellis (Grey’s Anatomy) Futura (Mare Fuori) Isobel, il cui diminutivo – vezzeggiativo è Izzie (Grey’s Anatomy) Ivy (Downton Abbey) Lane (Una Mamma per Amica) Lavinia (Downton Abbey) Lexie (Grey’s Anatomy) 1Lorelai (Una Mamma per Amica) Madison (This Is Us) Maggie (The Walking Dead) Michonne (The Walking Dead) Miranda (Grey’s Anatomy) Penelope (Grey’s Anatomy) Rebecca (This Is Us) Rosita (The Walking Dead) Sansa (Cronache del Ghiaccio e del Fuoco) Sookie (Una Mamma per Amica) Tara (The Walking Dead) Teddy (Grey’s Anatomy) Tess (This Is Us) Zoe (This Is Us) Judith (The Walking Dead)

29 nomi maschili ispirati alle serie Tv