Suocera minaccia futura sposa: lo sfogo

Da sempre il giorno delle nozze viene definito come “il giorno più bello”, uno dei momenti più romantici ed emozionanti della propria vita. Per questo ci si dedica con passione ai preparativi affinché tutto sia perfetto, dalle bomboniere al ricevimento, dalla cerimonia al proprio abito da sposa. Ma cosa accade se qualcuno, in particolar modo un parente prossimo o affine, cerca di rovinare tutto per puro egoismo? Suocera minaccia futura sposa: una storia purtroppo vissuta da molte donne che sicuramente si ritroveranno in questo racconto.

Il racconto della sposa

Registrata sulla piattaforma americana Reddit, la futura sposa si è voluta sfogare nella speranza di trovare un po’ di conforto pochi giorni prima del suo “grande giorno”.

La stessa ha raccontato che la suocera (in inglese si usa l’acronimo MIL, ossia mother in law) l’ha minacciata in più occasioni di non andare al matrimonio e di chiedere ad altri invitati (suoi amici e parenti) di non presenziare alle nozze. Tutto questo perché, a suo dire, i futuri sposi non l’hanno coinvolta nei preparativi del matrimonio.

Prima di proseguire nel suo sfogo, la futura sposa ha fatto una premessa affermando che:

gli sposi hanno invitato i suoceri e i loro parenti alla degustazione di cibi e torte, appuntamento a cui purtroppo non hanno potuto partecipare;

la sposa ha invitato la suocera e tutte le donne della sua famiglia al suo party pre-matrimoniale;

sono stati invitati alle nozze anche gli amici di tennis della suocera nonostante gli sposi non ne fossero contenti.

Le continue minacce della suocera hanno rischiato di rovinare il matrimonio

Suocera minaccia futura sposa: i fatti

Com’è giusto che sia, gli sposi non hanno coinvolto altre persone nella pianificazione dettagliata del loro matrimonio. Dopotutto sono loro stessi i finanziatori dell’evento, salvo l’aver ricevuto un piccolo contributo da parte dei genitori della sposa.

“I miei genitori pagano il 30% e io e il mio partner paghiamo il resto – spiega la donna – L’atteggiamento dei miei genitori su tutta questa faccenda è: confidiamo che pianificherai una bella giornata, dicci solo la data e l’ora e noi saremo lì”.

Di contro la suocera continuava ad avanzare richieste come l’acquisto di costosi corsetti per le donne della sua famiglia o il decidere il posto a tavola delle sue amiche. A spezzare ulteriormente gli equilibri però è stato lo shopping per l’abito da sposa, la giovane futura sposa infatti a deciso di non invitarla per non rovinare quel momento così magico.

“Due giorni prima del matrimonio mia suocera è andata su tutte le furie dicendo che non è riuscita a venire con me quando ho acquistato l’abito da sposa. Non volevo lo facesse! Volevo solo andare con la mia migliore amica e mia madre. Ecco. Non si è mai guadagnata questo diritto.”

Secondo voi:

la sposa avrebbe dovuto invitare la suocera? Gli sposi devono includere tutti i loro familiari, o quasi, nella pianificazione del loro matrimonio?

In seguito all’accaduto, ancora una volta la suocera minaccia futura sposa affermando di non prendere parte al matrimonio e coinvolgendo anche l’altro figlio.

Per fortuna il futuro sposo ha preso le parti della fidanzata, facendo valere le sue ragioni su quelle della madre e del fratello che hanno poi ritrattato la mancata partecipazione. Tuttavia la donna si è detta stanca e ferita dai continui tentativi di manipolazione da parte della suocera che ha davvero rischiato di rendere quel giorno un vero e proprio incubo.

E voi cosa ne pensate? Come avreste reagito al suo posto?