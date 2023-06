Shannen Doherty pubblica video della radioterapia per metastasi al cervello

Paura, angoscia, terrore: questi i sentimenti che si leggono osservando gli occhi dell’attrice, resi ancora più tristi dalle lacrime che inesorabili le scorrono sul viso e che nessuno può asciugare. Shannen Doherty pubblica video della radioterapia ed annuncia la comparsa di metastasi al cervello.

Shannen Doherty e la lotta contro il cancro

Nata a Memphis il 12 aprile 1971, l’attrice divenuta famosa per aver interpretato Brenda Walsh in “Beverly Hills 90210” e Prue Halliwell in “Streghe – Charmed”, note serie TV degli anni ’90, aveva iniziato la sua battaglia contro il cancro al seno nel 2015.

La malattia si era dimostrata sin da subito aggressiva, il tumore infatti si era diffuso anche ai linfonodi. Dopo aver subito una mastectomia (asportazione della mammella) nel maggio del 2016, e dopo vari cicli di chemio e radioterapia, l’attrice è riuscita a vincere la sua battaglia.

Il 29 Aprile 2017 infatti annuncia la tanto attesa remissione pur restando cauta. “Le recidive si verificano continuamente” aveva scritto all’epoca, un timore in seguito rivelatosi fondato.

Cancro al quarto stadio e metastasi al cervello

“Il tumore è tornato, è al quarto stadio” rivelava l’attrice in lacrime nel Febbraio 2020, un annuncio del tutto inatteso fatto in diretta TV. Come inattesa è stata la rivelazione dello scorso 6 Giugno: Shannen Doherty pubblica video della radioterapia sui social rendendo noti i risultati dei suoi ultimi esami.

“Il 5 gennaio la mia TAC ha mostrato metastasi nel mio cervello […] Il 12 gennaio ha avuto luogo il primo ciclo di radiazioni. La mia paura è evidente. Sono estremamente claustrofobica e stavano succedendo molte cose nella mia vita”.

Il primo dei due filmati postati dalla Doherty sul suo profilo instagram mostra l’attrice seguire le istruzioni dei medici sull’uso della maschera indossata durante la radioterapia. Un nuovo processo al quale ha dovuto adattarsi in fretta, mettendo da parte, seppur per poco, i timori e l’angoscia per l’avanzamento della malattia.

Shannen Doherty pubblica video della radioterapia: l’aspetto del cancro

Il secondo filmato postato sul social fotografico mostra la procedura delle radiazioni al cervello nonché la reazione della Doherty. La donna è visibilmente impaurita, la guerriera ha lasciato momentaneamente cadere la sua maschera mostrando tutta la sua vulnerabilità.

È però una paura controllata, nei suoi occhi colmi di lacrime si legge la volontà di far cessare tutto questo e allo stesso tempo la voglia di combattere, di potercela fare ancora una volta.

“Quella paura… L’agitazione… Il tempismo di tutto… Questo è l’aspetto del cancro”.

E non chiamatela spettacolarizzazione! Se Shannen Doherty pubblica video della radioterapia non lo fa perché “vuole apparire”. Lei ha sempre documentato la sua battaglia contro la malattia, anche utilizzando immagini “nude e crude”, per rendere noto un argomento ancora oggi tabù.

L’attrice usa la sua immagina pubblica per informare e sensibilizzare, mostrare come realmente il decorso della malattia, ossia una dura battaglia che non si ferma alla sola perdita dei capelli. Il suo unico scopo è quello di raccontare il cancro per ciò che è: un lungo percorso fatto di visite, terapie aggressive e invalidanti per periodi limitati, di voglia di vivere e, nel contempo, di mollare tutto.