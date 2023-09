Ilaria Galassi, ex Non è la Rai, com’era e com’è diventata

Classe 1976, Ilaria Galassi è stata negli anni novanta una delle oltre 300 ragazze di Non è la Rai, programma giovanile ideato e diretto da Gianni Boncompagni. Costretta ad allontanarsi dalle scene televisive per un aneurisma cerebrale, oggi la Galassi si dedica alla sua famiglia e alla cura di una persona anziana.

Chi è Ilaria Galassi di Non è la Rai

Nata ad Avezzano (Abruzzo) il 10 luglio del 1976, Ilaria debuttò in televisione nel 1990. A soli 14 anni entrò a far parte del cast di Domenica in come ragazza pon-pon. In quel periodo la trasmissione di punta della TV di Stato era ideata e realizzata da Boncompagni.

Il 1991 fu l’anno della svolta: Boncompagni passò alla Mediaset (all’epoca chiamata Fininvest) e diede vita ad un programma divenuto nel tempo un vero e proprio cult della televisione italiana. Si parla chiaramente di Non è la Rai, programma pomeridiano rivolto per lo più ai giovani dell’epoca e caratterizzato dalla presenza in studio di centinaia di adolescenti che cantavano, ballavano e intrattenevano il pubblico con giochi telefonici.

Ilaria Galassi, insieme all’inseparabile amica Antonella Mosetti, fu indubbiamente una delle protagoniste del programma, un’esperienza di 4 anni che si concluse definitivamente il 30 giugno 1995, giorno in cui andò in onda l’ultima puntata.

La carriera dopo Non è la Rai

Per la Galassi il programma di Boncompagni fu un importante trampolino di lancio. Negli anni successivi infatti prese parte ai diversi programmi che ne sono derivati (in gergo chiamati Spin-off) come:

, condotto da Paolo Bonolis nel 1992; Rock ‘n’ Roll, condotto da Orietta Berti nel 1993.

Parallelamente lavorò come modella di fotoromanzi (li conosce bene chi in quel periodo acquistava riviste giovanili come il magazine Cioè) e come presentatrice di telepromozioni. Nel 1999 fu invece una delle vallette di “Ok, il prezzo è giusto!” condotto da Iva Zanicchi.

Ilaria Galassi colpita da aneurisma cerebrale

La carriera dell’ex protagonista di Non è la Rai fu bruscamente interrotta nel 2000. Colpita da un aneurisma cerebrale il 24 Dicembre, Ilaria dovette affrontare un lungo periodo di riabilitazione prima di poter tornare finalmente a quella quotidianità che sembrava perduta per sempre.

“Ciao Caterina, sono Ilaria e negli anni novanta ero tutti i giorni in tv. Avevo successo ed ero felice ma in un attimo è cambiato tutto e ho rischiato di morire”.

Con queste parole il 18 Gennaio del 2019 l’ex protagonista di Non è la Rai si presentò nel salotto televisivo di “Vieni da me”. Intervistata da Caterina Balivo, la Galassi decise di raccontare la sua seconda vita.

Era la vigilia di Natale, l’allora 24enne si alzò con un fortissimo mal di testa. Nonostante il malessere decise ugualmente di uscire con un’amica che, visto lo stato di Ilaria, la convinse a restare a casa e riposarsi. Dopo aver dormito, la giovane ricevette la visita dei genitori e dell’amica.

“I miei se ne vanno, io parlo con questa mia amica e le dico ‘Scusa ma perché dietro c’è mamma seduta?’. Lei si gira e fa ‘Guarda che non c’è tua madre’. […] Lì ha capito che c’era qualcosa che non andava… sono entrata nel buio più totale. Mi hanno portata in ospedale, mi hanno fatto la tac e un intervento di 10 ore”.

La riabilitazione

Uscita dal coma, la Galassi iniziò una lunga riabilitazione, un percorso rivelatosi sin da subito arduo: imparare nuovamente a parlare e ricostruire i ricordi andati perduti. Ad aiutarla e supportarla in quella importante battaglia la famiglia e gli amici, soprattutto Antonella Mosetti.

Ci vollero tre lunghi anni per ritornare alla normalità, tre difficoltosi anni affinché Ilaria potesse riappropriarsi di quella parte di vita che sembrava perduta.

Ilaria Galassi oggi

L’ex ragazza di Non è la Rai oggi è una donna il cui spirito è stato temprato da ardue prove, ha lottato duramente ed ha vinto, grazie anche al supporto dei suoi affetti più cari. Tra questi ultimi vi sono i suoi due figli:

Rocco : nato nel 2004, oggi vive con il padre a Torino;

: nato nel 2004, oggi vive con il padre a Torino; Riccardo: nato nel 2015 dall’amore che lega la Galassi al suo attuale compagno, l’hairstylist Daniele Brunone.

Prima della pandemia la Galassi lavorava nel salone di proprietà di suo compagno Daniele aiutandolo con la contabilità. L’emergenza sanitaria e la chiusura forzata dei negozi però hanno costretto entrambi a chiudere l’esercizio dopo 6 anni di attività. Ora Ilaria fa la badante, per 4 ore al giorno si occupa della signora Ausilia, una donna di 90 anni che, a suo dire, le ha cambiato la vita.

“Una cliente mi disse che aveva bisogno di una donna che stesse con sua madre […] Le ho detto: ‘Lo faccio perché è quello che facevo sempre con mia nonna, ma non voglio neanche essere pagata’. Mi piace farlo”.

È ciò che aveva raccontato a Fanpage nel Luglio 2022, specificando di non ricevere alcun stipendio dalla donna ma solo qualche “regalo” che utilizza per fare la spesa.

“La porto in bagno, la lavo, se vuole le faccio la piega e la ceretta al viso, fa colazione, si mette seduta e chiacchieriamo di tutto e di più. Mi racconta la sua storia. Faccio queste cosine per lei, la coccolo. È bella da morire. Ha 90 anni, ma non li dimostra affatto”.

Le due donne hanno instaurato un rapporto d’amore e di fiducia ma soprattutto di sostegno. Grazia ad Ilaria, la signora Ausilia ha ritrovato il sorriso dopo la morte della sorella. Viceversa, l’ex volto noto della TV sta imparando molto da lei, arrivando anche a modificare il suo approccio con la vita: