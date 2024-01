Ponti 2024 scuola e lavoro: weekend lunghi e giorni festivi

Continua la scia positiva degli anni ricchi di giorni di festivi. Dopo i tre ponti del 2022 e gli otto del 2023, saranno circa 5 i lunghi ponti 2024. Si tratta di veri e propri “long weekend” per organizzare brevi vacanze o prolungati periodi di riposo da dedicare all’ozio o agli hobbies.

Come sfruttare giorni di vacanza scuola e lavoro

Conoscere in anticipo i giorni festivi dell’anno in corso permette di pianificare al meglio una mini vacanza: chi lavora potrà richiedere prima i giorni di ferie necessari e prenotare con largo anticipo il viaggio.

Con i ponti 2024 infatti saranno sufficienti circa 5 giorni di ferie per ottenere quasi un mese di vacanza o di riposo a casa (dipende da cosa si preferisce). Ovviamente questo conteggio è da considerarsi valido per coloro che lavorano dal lunedì al venerdì e possono godere di giorni di ferie.

Ma non è tutto! Spesso i giorni festivi combaciano con la chiusura delle scuole. Conoscere in anticipo i periodi di vacanze scolastiche permette ai genitori di risolvere per tempo i problemi di organizzazione familiare.

Ponti 2024: il calendario dei giorni festivi

Come detto in precedenza, saranno circa 5 i week-end lunghi del 2024. Nello specifico se ne potranno sfruttare 3 in primavera/estate e 2 nel periodo invernale. Il totale sarà di circa 23 giorni di vacanza, ottimi per delle gite fuori porta o delle mini vacanze con la propria famiglia.

Ecco quali sono i mesi dei ponti lunghi:

Aprile : il 25 aprile , giorno in cui si festeggia la Festa della Liberazione , cade di giovedì. Aggiungendo un solo giorno di ferie (venerdì 26) si potrà sfruttare un ponte di 4 giorni (dal 25 a domenica 28);

: il , giorno in cui si festeggia la , cade di giovedì. Aggiungendo (venerdì 26) si potrà sfruttare un (dal 25 a domenica 28); Maggio : considerando che il 1° maggio ( Festa dei lavoratori ) cade di mercoledì, si avranno due opzioni che prevedono entrambe il “consumo” di 2 giorni di ferie . Il primo ponte interessa i giorni che vanno dal 29 aprile al 1° maggio (giorni di ferie lunedì 29 e martedì 30 aprile), questo andrà ad allungare il periodo di vacanza del 25 aprile. Il secondo invece va dall’ 1 al 5 maggio (giorni di ferie giovedì 2 e venerdì 3), un lungo weekend di 5 giorni ;

: considerando che il ( ) cade di mercoledì, si avranno due opzioni che prevedono entrambe il “consumo” di . Il primo interessa i giorni che vanno (giorni di ferie lunedì 29 e martedì 30 aprile), questo andrà ad allungare il periodo di vacanza del 25 aprile. Il secondo invece va dall’ (giorni di ferie giovedì 2 e venerdì 3), un ; Agosto : il 15 agosto (giorno di Ferragosto ) cade di giovedì, con un solo giorno di ferie (venerdì 16) si potrà organizzare una mini vacanza di 4 giorni (dal 15 al 18 agosto);

: il (giorno di ) cade di giovedì, con (venerdì 16) si potrà organizzare una (dal 15 al 18 agosto); Novembre : in questo mese si potrà sfruttare il ponte di Ognissanti senza richiedere alcun giorno di ferie. Il week-end di 3 giorni infatti inizia venerdì 1° Novembre e si prolunga fino a domenica 3;

: in questo mese si potrà sfruttare il ponte di Ognissanti senza richiedere alcun giorno di ferie. Il infatti inizia venerdì 1° Novembre e si prolunga fino a domenica 3; Dicembre: escluso il ponte dell’Immacolata (l’8 dicembre 2024 cade di domenica), si potrà sfruttare quello di Natale. I giorni festivi 25 e 26 cadono rispettivamente di mercoledì e giovedì; sfruttando un solo giorno di ferie (venerdì 27) si potrà avere un ponte lungo 5 giorni.

Non vi resta che segnare queste importanti date sul calendario e procedere all’organizzazione tenendo presente che prenotare una vacanza o un viaggio con largo anticipo può rappresentare anche un risparmio economico in quanto si può usufruire degli sconti e delle riduzioni delle tariffe adottate da alcune strutture per la prenotazione anticipata.