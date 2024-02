Veronica Peparini e Andreas Muller svelano i nomi delle gemelle

Dopo la grande paura che ha bruscamente frenato l’entusiasmo scaturito dall’annuncio della gravidanza, Veronica Peparini e Andreas Muller si sono raccontati nel salotto di Silvia Toffanin. La coppia ha spiegato come stanno oggi le gemelline e rivelato pubblicamente i nomi scelti per le loro bambine.

La gravidanza di Veronica Peparini e Andreas Muller

L’emergenza è finalmente rientrata, le due bambine sembra abbiano ritrovato quel giusto equilibrio che, pur mantenendo una certa precarietà, permette loro di crescere nella pancia della mamma. Lo hanno annunciato Veronica Peparini e Andreas Muller a Verissimo (puntata del 17 febbraio 2024) rispondendo alla domanda diretta di Silvia Toffanin.

“Adesso posso dire bene. Tutto è ritornato apposto. Siamo andati avanti settimana per settimana e siamo arrivati quasi alla 31esima; mi posso definire finalmente contenta e soddisfatta […] Ci sono stati alti e bassi, ci sono stati dei momenti in cui alla fine le dottoresse hanno capito che queste due bimbe sono due ballerine perché si sono date il cambio […] Stanno abbastanza bene, andiamo sempre con i piedi di piombo però comunque dovremmo essere fuori pericolo”.

“Sembra abbiano trovato un accordo tra di loro” ha puntualizzato il futuro papà, riferendosi ovviamente alla sindrome da trasfusione feto-fetale che impediva a una delle bambine di crescere e svilupparsi correttamente.

Ricordiamo infatti che quella di Veronica Peparini e Andreas Muller è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica, ciò significa che le gemelle condividono la stessa placenta pur avendo ognuna il suo sacco amniotico.

Tale condizione implica anche la condivisione dei vasi sanguigni che, in uno stato di perfetto equilibrio, consente il giusto apporto da un gemello all’altro. La Sindrome da trasfusione feto-fetale si verifica quando questa delicata stabilità viene a mancare: un gemello diventa così donatore dell’altro (definito ricevente), uno squilibrio che impedirà la crescita del primo a favore del secondo.

Quando partorisce Veronica Peparini

Come già detto in precedenza, la coreografa è giunta quasi alla 31esima settimana di gestazione ed è pienamente consapevole di doversi preparare al parto ormai imminente. Difatti, quando la gravidanza non presenta dei rischi per la futura mamma e i bambini, la nascita dei gemelli può avvenire tra la 32esima e la 36esima settimana di gestazione.

“La valigia delle piccoline me l’ha preparata la mamma (di Andreas – ndr) […] Ho una marea di vestiti dei bambini. La mia ancora la devo preparare, infatti in questi giorni devo assolutamente organizzarmi perché appunto, non sapendo”.

È quanto dichiarato dalla Peparini che, in seguito si è detta timorosa per questo parto imminente.

“Comincio ad avere qualche pensierino… i miei parti precedenti sono stati naturali, questo sarà sicuramente un cesareo, sarà programmato […] Comincio a pensare e ad avere un po’ di paura”.

Chi invece si è dichiarato prontissimo al parto è Andreas Muller che ha manifestato il desiderio di voler assistere alla nascita e vivere appieno quel momento così importante.

Come si chiamano le gemelle di Veronica Peparini e Andreas Muller

La coppia ha concluso l’intervista rivelando i nomi delle bambine, un’importante scelta che i futuri neo genitori hanno equamente diviso.

“Ci siamo messi d’accordo – ha dichiarato il ballerino – uno l’ho scelto io e uno l’ha scelto lei”.

E dopo aver ricevuto un secco “No” alla sua prima proposta, ovvero Rebecca, Andreas Muller ha preferito il nome Penelope mentre la futura mamma ha scelto Ginevra. Assolutamente d’accordo invece sull’uso del doppio cognome: alle bambine infatti verrà dato sia quello del papà Muller che quello della mamma Peparini.