Tornare presto a ricoprire ufficialmente il suo ruolo: è ciò che emerge dalla lettura dell’ultima lettera di Kate Middleton, un augurio che la principessa del Galles ha rivolto a se stessa, ancora impegnata nella sua personale battaglia contro il tumore.

Lo scorso 8 giugno Kate Middleton avrebbe dovuto presenziare al “Colonel’s Review” (Rassegna dei Colonnelli) in qualità di colonnello onorario delle Guardie Irlandesi (Irish Guards). Questo evento precede il “Trooping the Colour” (Sfilata della bandiera), una parata militare di antiche origini con la quale si celebra il compleanno ufficiale del Re.

Purtroppo, come annunciato da Buckingham Palace a fine maggio, la principessa del Galles ha dovuto annullare anche questo impegno pubblico a causa della malattia. Come sappiamo, la moglie del futuro erede al trono d’Inghilterra sta affrontando un percorso chemioterapico preventivo iniziato verso la fine di marzo.

Tuttavia, conscia del suo ruolo, la reale ha voluto porgere personalmente le proprie scuse alle Guardie Irlandesi, inviando loro una missiva. La lettera di Kate Middleton è stata resa pubblica attraverso i profili social delle Irish Guards.

The Irish Guards were deeply touched to receive a letter from our Colonel, Her Royal Highness, The Princess of Wales this morning.



We continue to wish Her Royal Highness well in her recovery and send Her our very best wishes.



Quis Separabit@KensingtonRoyal @ArmyInLondon pic.twitter.com/y95rbmaeOS